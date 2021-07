Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de Ménages) hospitalisée après avoir agressé la police ?

Pendant que les téléspectateurs passaient leur temps à rire devant les épisodes inédits de Scènes de Ménages ce mardi 29 juin 2021, Anne-Elisabeth Blateau - l'interprète de Emma dans la comédie culte d'M6, passait une journée nettement plus compliquée de son côté. Selon les informations de Closer, elle aurait en effet été hospitalisée à la suite... d'une altercation avec la police.

Anne-Elisabeth Blateau hospitalisée

Le magazine people l'a révélé, la comédienne, qui aurait été "sous l'emprise de l'alcool", se serait ainsi montrée "particulièrement agressive" à l'encontre des forces de l'ordre qui seraient intervenues chez elle, dans son immeuble à Montreuil, "pour tapage, après avoir reçu plusieurs plaintes du voisinage".

Or, plutôt que de coopérer et s'excuser pour le dérangement (la scène se serait déroulée aux alentours de 14h45), Anne-Elisabeth Blateau aurait dérapé et outragé la police, "Hors de contrôle, la quadragénaire aurait insulté plusieurs personnes". Face à son état, les pompiers auraient à leur tour débarqué sur place afin de la prendre en charge avant de la transporter à l'hôpital.

Une histoire qui se répète

A l'heure actuelle, l'actrice ne s'est pas encore exprimée sur cette affaire qui reste à prendre avec précaution, mais Closer assure qu'elle ne risque pas grand chose. Malgré son comportement, "les policiers ont fait savoir qu'ils ne déposeraient pas plainte". Reste néanmoins à savoir comment réagira la production de Scènes de Ménages si cette histoire se confirme officiellement.

Et pour cause, si cette polémique supposée a de quoi étonner au premier abord, elle a malheureusement des airs de déjà vu. En septembre 2019, Anne-Elisabeth Blateau avait déjà créé un scandale où, à la suite d'un état d'ivresse qui l'avait vue se blesser à la tête, elle avait agressé des pompiers venus l'aider à son domicile et insulté des membres de la BAC appelés en renfort pour protéger les sauveteurs.