Ana (The Voice 2020) : "Dans Ta Reine, Angèle parle d'une cause que je soutiens" (Interview)

Purebreak : Depuis quand fais-tu de la musique ?

Ana : Je fais de la musique depuis que je suis arrivée en France. Ma mère a été mutée en France, du coup avec mon père, ma soeur et ma mère, on a quitté le Portugal pour venir ici.

Comment s'est passée ton intégration ?

Au début, c'était compliqué. Je ne parlais pas français mais après, je me suis intégrée grâce à la musique. Je me suis inscrite à la chorale du collège et c'est comme ça que je me suis intégrée. La musique m'a surtout apportée surtout des amis.

Dans ton portrait, tu dis "J'ai l'impression qu'on m'écoute plus quand je chante que quand je parle". Peux-tu nous expliquer ?

Quand je chante, tout le monde vient m'écouter, vient me demander de chanter alors que quand je parle, pas du tout, les gens s'en foutent (rires).

Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?

J'écoute un peu de tout. Je peux écouter du Amy Winehouse jusqu'à du Billie Eilish. Pomme aussi, elle est trop bien.

Qui t'a inscrite à The Voice ?

C'est le gérant du bar où j'étais allée faire une scène ouverte. Enfin, il ne m'a pas vraiment inscrite, c'est lui qui a montré aux casteurs de The Voice la vidéo quand je chantais dans son bar et c'est à partir de là que j'ai contacté l'émission.

Pourquoi accepter de participer à l'émission aujourd'hui ?

Je me suis dit pourquoi pas ! Tout le monde me disait de faire The Voice. A la base, ma mère voulait même que je participe à The Voice Kids mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur, du coup là, comme il y avait le casteur qui voulait vraiment que j'y aille, du coup j'y suis allée. J'ai 16 ans et j'avais 15 ans à l'époque donc je ne me sentais pas vraiment prête, mais je me suis dit pourquoi pas.

Tu es en seconde au lycée, ce n'est pas trop difficile d'allier les cours et les tournages ?

Je m'en sors pas du tout avec les cours. Du coup c'est un peu plus compliqué que normalement, mais ça va aller !

Tu as repris Ta Reine d'Angèle, pourquoi ce titre ?

Elle parle d'une cause que je soutiens et je m'identifie à cette chanson. En plus, j'adore Angèle et c'était en français donc les gens comprenaient encore plus la chanson. Mais c'est surtout pour la cause.

Une cause que Lara Fabian a dit elle aussi supporter. Pourquoi tu ne l'as pas choisie comme coach ?

Je ne sais pas (rires). En fait, à la base, je voulais choisir Amel parce qu'elle s'était retournée, je n'ai vraiment réfléchi, je ne savais pas du tout quoi faire et je me suis dit "bon, Amel !". Mais j'aurais très bien pu choisir Lara, mais voilà.

Tu as été déçue que Marc Lavoine et Pascal Obispo ne se retournent pas ?

Non pas du tout parce qu'ils étaient déjà 2 à s'être retournés, c'est un truc de ouf ! Même s'il n'y en avait qu'un, ça aurait été un truc de ouf.

J'ai eu plein d'abonnements sur Instagram, je ne m'y attendais pas du tout

Un extrait de ton audition a été dévoilé par TF1, tu as reçu des messages ?

J'ai reçu plein de messages, vraiment, surtout sur Instagram qui disaient qu'ils allaient me regarder samedi. C'est un truc de ouf. J'ai eu plein d'abonnements sur Instagram, je ne m'y attendais pas du tout. C'est la première télé, le premier concours et la première grande scène que j'ai fait et je ne m'y attendais pas du tout.

Tu veux faire quoi après le bac ?

Je comptais faire des études de musique à la base, donc je pense que je pourrais arrêter les études si on me proposait quelque chose, mais pour les reprendre après pour avoir quand même mon bac. Je voudrais réfléchir à enregistrer mes compo, voir avec quelqu'un qui pourrait les produire et les sortir. J'espère.

