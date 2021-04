Amel Bent (The Voice 2021) violemment critiquée, elle réagit aux messages des haters

Amel Bent critiquée dans The Voice 2021, elle réagit

La nouvelle silhouette d'Amel Bent dans The Voice 2021 fait réagir un grand nombre d'internautes, en positif et en négatif, mais certains ne se montrent pas tendres avec la chanteuse à cause de son attitude. Un peu comme avec Vianney qui se montrent très cash dans l'émission de TF1. Là, "je vois tellement de critiques sur les réseaux sociaux qui disent que j'en fais trop, que je parle trop", explique Amel Bent avant de confier : "Avec la diffusion de The Voice je suis même obligée de couper mes réseaux sociaux le week-end à cause des haters."

La coach de The Voice 2021 ajoute : "Il y a plein de choses qui se mélangent, un auditoire qui n'est pas toujours bienveillant. Vous savez, je parle beaucoup plus dans la vie qu'à la télé ou en interview (rires). Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la télé, je me censure. En vrai, je suis pire !" Elle précise : "Quand je ressens un trop-plein d'émotions, que je me sens bien avec les personnes autour de moi, c'est foutu. Je deviens une machine de guerre, je n'arrive plus à m'arrêter, il faut que ça sorte."

"J'ai appris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde"

Mais comment Amel Bent gère-t-elle réellement les critiques et les messages des haters ? "Je m'assume. Tout simplement. Dans la vie, il vaut mieux être aimée pour ce que l'on est plutôt qu'être aimée ou haïe pour ce que l'on n'est pas. Avec les années, j'ai appris que je ne pouvais pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas grave", déclare l'interprète de 1,2,3.