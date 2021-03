Amel Bent amincie dans The Voice 2021, elle se confie : "Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde"

Amel Bent se confie sur sa perte de poids

C'est une Amel Bent complètement transformée que les téléspectateurs peuvent découvrir dans The Voice 2021, marquée pour le moment par l'élimination de Marina Battista et l'exclusion de The Vivi. Ces derniers sont impressionnés par sa perte de poids, mais se demandent si la chanteuse a perdu autant de kilos juste pour l'émission de TF1 ? Une question à laquelle elle répond en interview avec Le Parisien : "Je ne me suis pas affamée avant de faire The Voice. Ma perte de poids a été progressive. Ce n'est même pas le fruit d'un régime mais simplement d'une alimentation beaucoup plus saine."

Amel Bent confie ensuite que son rôle de maman, avec ses deux petites filles, Sofia et Hana, l'a aidée dans sa transformation physique : "Être maman m'a obligée à régler beaucoup de problèmes, notamment le désamour que je pouvais ressentir à mon égard."

"Je suis fière d'avoir réussi à combattre certains démons"

Mais son régime très efficace semble décrédibiliser les paroles de son tube Ma philosophie, sorti en 2004 : "Moi j'ai des formes et des rondeurs..." Amel Bent réagit aux remarques des internautes : "Certains messages remettent en question ce texte par rapport à mes kilos en moins. Je me dis que le combat n'est pas gagné quant à l'acceptation de soi et l'idée que personne n'a le droit de juger le corps, l'apparence, et les choix des uns et des autres. Ce que je défends dans ma chanson."

La coach de The Voice 2021 ajoute : "Il n'y a jamais eu de fierté à être ronde mais l'idée de mériter le respect, peu importe son apparence. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi à combattre certains démons qui m'ont abîmée pendant tellement d'années, de me sentir mieux dans ma peau et de renvoyer à mes enfants l'image d'une maman pleine de vie, active, en bonne santé."