Amandla Stenberg (Hunger Games) future méchante de la nouvelle série Star Wars sur les Sith ?

Star Wars : Amandla Stenberg (Hunger Games) future méchante d'une nouvelle série ?

Disney+ ne compte pas laisser la licence Star Wars tranquille. Après les spin-off sur The Mandalorian et Boba Fett et un projet autour de Obi-Wan Kenobi, la plateforme de streaming va produire The Acolyte, une série centrée sur les Sith. A cette occasion, c'est l'actrice Amandla Stenberg (Hunger Games) qui aurait été choisie pour incarner la nouvelle méchante.

Quand Disney+ ne lance pas de nouvelles séries inspirées de l'univers de Marvel, c'est autour de Star Wars que la plateforme de streaming développe de nombreux projets. Ainsi, après The Mandalorian portée par Pedro Pascal qui donnera bientôt naissance à un spin-off sur Boba Fett porté par Temuera Morrison, et alors que Ewan McGregor et Hayden Christensen retrouveront leurs personnages de Obi-Wan et Dark Vador lors d'une mini-série, c'est une fiction centrée sur l'univers des Sith qui est désormais en préparation. Le côté obscur de Star Wars se dévoile Intitulée The Acolyte, cette future série devrait prendre place lors des derniers jours de la Haute République - une période qui date d'environ 50 ans avant les événements de La Menace Fantôme, et s'intéressera à l'émergence du terrible côté obscur. A cette occasion, ce nouveau projet live-action suivra une jeune héroïne Sith qui débutera son entraînement auprès d'un Seigneur Sith. Petite précision importante de Variety, l'intrigue se déroulera avant la fameuse Règle des deux imposée par Dark Bane qui exige qu'il ne doit exister que deux Sith à une même période : un maître et un apprenti. Reste à savoir ce que cela signifiera pour l'apprentie. Une actrice qui monte en puissance A ce jour, le développement de cette série n'en est qu'à ses débuts, mais The Acolyte aurait déjà trouvé son actrice principale. Ainsi, c'est Amandla Stenberg qui serait aujourd'hui en discussions afin de porter cette histoire qui s'annonce prometteuse, d'autant plus qu'il s'agira de la première à se pencher sur les méchants de cet univers. Son nom vous dit quelque chose ? Cela n'a rien d'une surprise. Malgré son jeune âge (23 ans), Amandla Stenberg possède déjà une carrière particulièrement complète. Ainsi, après avoir débuté au cinéma dans le film Colombiana (elle y incarnait la version jeune de Zoe Saldana), c'est grâce à son rôle de Rue dans la saga Hunger Games qu'elle s'est révélée aux yeux du grand public. Depuis, la comédienne - qui se définit comme non-binaire, a enchaîné les gros projets à succès. De 2018 à 2021, on a pu la croiser dans les films Darkest Minds - Rébellion, The Hate U Give ou encore Dear Evan Hansen, tandis qu'elle a joué l'un des personnages principaux dans la série The Eddy de Netflix produite par Damien Chazelle dans laquelle elle incarnait la fille d'André Holland.

A ce jour, la série The Acolyte n'a aucune date de sortie sur Disney+. Le spin-off The Book of Boba Fett sera lancé le 29 décembre 2021 sur la plateforme.