Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) opte pour une réduction mammaire : "Un truc plus naturel"

Une réduction mammaire pour Alix

La chirurgie esthétique n'est plus un sujet tabou pour les candidates de télé-réalité. Jessica Thivenin, Océane (Les Marseillais aux Caraïbes), Nabilla Benattia, Maëva Ghennam, Manon Marsault, Shanna Kress... elles sont toutes passées sur le billard, mais des années après, certaines regrettent.

Un peu comme Fidji Ruiz, Astrid Nelsia et Amélie Neten qui ont subi une réduction mammaire. Alix a elle aussi décidé de suivre le mouvement, plus d'un an après s'être fait refaire les seins : "Je veux quasiment la même taille, mais avec moins le côté prothèse (...) je pense que je serais plus jolie avec des seins moins gros", a-t-elle annoncé fin mai.

"Je vais enfin retrouver un corps un peu plus naturel"

Un mois plus tard, le grand jour est arrivée pour Alix, qui a participé aux Marseillais aux Caraïbes ! C'est ce lundi 22 juin 2020 que l'ex de Benjamin Samat doit normalement subir sa réduction mammaire : "je vais changer mes prothèses, je fais un truc plus naturel. Je vais enfin retrouver un corps un peu plus naturel qui fait moins obus seconde guerre mondial", a-t-elle confié en story sur Instagram. L'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4, qui s'est fait refaire les oreilles et qui a eu recours à un lipofilling, ne manquera sûrement pas de partager le résultat sur les réseaux sociaux.