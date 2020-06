Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) et Benjamin Samat toujours en contact ? Elle dément

Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) toujours en contact avec Benjamin Samat : elle dément

Où en sont Benjamin Samat et Océane El Himer depuis le tournage des Marseillais aux Caraïbes ? D'après W9, les deux candidats sont toujours en contact et la soeur jumelle de Marine espère encore quelque chose avec l'ex d'Alix, mais l'ancienne prétendante dans Les Prince et les princesses de l'amour n'a pas vraiment la même version. Quelle est la sienne ?

Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) n'est plus en contact avec Benjamin Samat