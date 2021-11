Alice Nevers : Marine Delterme donne des infos sur le final et tease un mariage et des retours

TF1 a fait le ménage du côté de ses séries policières en 2021. En plus de la fin de Profilage et de celle de Section de recherches, la chaîne a aussi décidé d'annuler Alice Nevers après 18 saisons. Une nouvelle qui a choqué les fans de la série mais une annulation logique vu les audiences en baisse du programme. Mais Alice et Marquand n'ont, en fait, pas totalement fait leurs adieux. Comme pour Section de recherches qui va tuer un personnage pour son final, TF1 a décidé de commander un double épisode d'Alice Nevers, histoire de conclure l'action.

Marine Delterme tease le final d'Alice Nevers

Depuis le 15 octobre, Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli sont réunis pour mettre en boîte ce grand final dont la date de sortie n'est pas encore fixée. Une chose est sûre, l'équipe travaille d'arrache pied pour nous préparer une fin à la hauteur de nos attentes. Mais justement, que pourra-t-on y voir ? Interrogée par Télé Loisirs, l'interprète d'Alice Nevers a expliqué que cet épisode sera "plus grandiose". Et pour cause, il a été tourné dans de nouveaux lieux, en Normandie. Ce final aura pour intrigue le "milieu des jockeys et des courses hippiques" a confié l'actrice qui tease aussi qu'il y aura "un mariage" à la fin. Et ce n'est pas tout ! "On va retrouver aussi tous les acteurs qui ont jalonné mon parcours dans la série depuis 20 ans. C'est un remerciement aux fans et à ces comédiens. Cela va être émouvant" assure la star de la série.

Bref, cet ultime épisode d'Alice Nevers devrait être très joyeux. Une chose qui tient à coeur à Marine Delterme. "Je ne voulais absolument pas que la fin soit tragique, je voulais un final positif et c'est le cas. (...) Les gens ont besoin de lumière, d'apaisement et de joie après cette année." a expliqué l'actrice. Vivement la diffusion !