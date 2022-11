Alain (L'amour est dans le pré 2022) de nouveau en couple ? Cette photo sent la grande annonce !

"Pour qui la 2ème coupe de champ ?" a demandé un(e) internaute, avant que le candidat réponde un mystérieux : "Patience". Et à la question "Que fête-t-on ?" écrite dans un autre com, il a aussi répondu : "Patience patience". Du coup, plusieurs espèrent qu'Alain va bientôt officialiser sa relation avec un autre homme : "Oh ohhhh de l'amour dans l'air", "Tu as un invité ?", "En bonne compagnie j'espère !".

L'agriculteur avait avoué à Karine Le Marchand être toujours en contact avec son prétendant et ex

Alain s'était confié à Karine Le Marchand sur sa rupture : "J'ai vraiment essayé. C'est assez frustrant. En plus, je n'étais pas à l'aise", "tout va bien, mais il manque le petit truc. Et il s'en est aperçu. Comme on se fréquente depuis déjà plusieurs mois, il l'a vu. (...) Quand je lui ai dit 'on va arrêter' au mois d'août, je lui ai dit : 'Tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas'. Et il m'a dit : 'Oui, depuis le week-end en amoureux, j'ai vu que ça n'allait pas'".

"C'est dur, aussi pour lui. En plus, c'est un mec qui dit qu'il est amoureux de toi, veut faire sa vie avec toi. Toi, tu es là et tu te dis que ça va venir mais ça ne vient pas. A un moment, il faut être réaliste. On a essayé quand même pendant des mois, d'avril à août. (...) Je suis trop entier pour vivre à moitié les choses" avait-il ajouté, en précisant qu'ils sont quand même toujours en contact depuis leur séparation : "C'est comme un copain. C'est facile à comprendre : il y a ceux avec lesquels tu veux te marier et ceux avec lesquels tu bois l'apéro !".