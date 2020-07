After - Chapitre 2 : une nouvelle bande-annonce en approche ? La réponse d'une productrice

"Le virus retarde tout"

Le confinement et la pandémie de coronavirus ont retardé pas mal de projets, surtout cinématographiques : certains tournages ont été arrêtés, la sortie de certains films au cinéma a été repoussée ou encore certains longs-métrages n'ont pas pu être aboutis en temps et en heure. Qu'en est-il d'After - Chapitre 2 (ou After We Collided) ? Arrivera-t-il quand même cette année comme c'est prévu ? Pour le moment, difficile de le savoir. Et la bande-annonce officielle ? Sera-t-elle bientôt dévoilée ?

Un fan a directement posé la question à l'une des productrices du film, Jennifer Gibgot, sur Instagram, et voici ce qu'elle a répondu : "Ils ne nous ont pas encore donné de date. Les cinémas ne sont pas encore été autorisés à ouvrir. Le virus retarde tout." Eh bien, il n'y a plus qu'à patienter... Vous pouvez toujours regarder le court trailer d'After 2 en attendant.

Le point sur le casting

Au casting d'After - Chapitre 2, on retrouvera Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin, toujours dans la peau de Tessa et Hardin, Samuel Larsen (Zed), Inanna Sarkis (Molly), Shane Paul McGhie (Landon), Pia Mia (Tristan), Khadijha Red Thunder (Steph) et Dylan Arnold (Noah). De nouveaux visages seront aussi au rendez-vous dans la suite du livre écrit par Anna Todd : Dylan Sprouse (Trevor), Candice Accola (Kimberly), Charlie Weber de How To Get Away With Murder (Christian), Rob Estes (Ken Scott) et Louise Lombard (Trish).