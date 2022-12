After - Chapitre 5 : Hardin à la recherche de Tessa dans le tout premier teaser

Vous n'avez pas fini d'entendre parler d'After. Après la saga principale, les producteurs ont annoncé de nouveaux films, mais sans Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford alias Hardin et Tessa. Sauf que l'histoire des deux personnages n'est pas totalement terminée. Alors que le 4ème volet était censé marquer leur dernière apparition à l'écran, les deux acteurs ont surpris tout le monde en annonçant un 5ème film... qui vient de se dévoiler en images.

Hardin à la recherche de Tessa dans le teaser d'After 5

Lors de la sortie d'After - Chapitre 4 sur Amazon Prime Vidéo, les fans n'étaient vraiment pas convaincus de la fin. Hero Fiennes Tiffin nous avait prévenu et ça n'a pas manqué : la dernière scène a divisé les fans. A la fin du film (toujours dispo actuellement sur la plateforme), Tessa assistait à une séance de dédicace du livre d'Hardin et pensait que ce dernier était proche d'une autre femme. C'est donc dans After - Chapitre 5, après des mois d'attente, que les fans vont avoir la conclusion.

Le premier teaser a été dévoilé juste avant Noël (sympa le cadeau non ?) et on y retrouve Hardin en mode PLS. En plein blocage pour l'écriture de son nouveau roman et sans réponses sur les raisons qui ont poussé Tessa à le rejeter, il va partir à la recherche de cette dernière au Portugal. Même si cette vidéo est très courte, elle nous donne déjà un aperçu de ce qui nous attend dans ce qui devrait être le dernier film centré sur Hardin et Tessa. Rendez-vous en 2023 !

La suite de la saga After

En plus d'After - Chapitre 5, plusieurs autres films autour de la saga After sont en préparation. Les studios de production ont déjà annoncé un prequel centré sur Hardin avant sa rencontre avec Tessa mais sans Hero Fiennes Tiffin mais aussi une suite centrée SPOILERS sur les enfants de Hardin et Tessa.