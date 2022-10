Adixia et Simon Castaldi (encore) en crise : "Elle n'est pas heureuse avec lui", un célèbre candidat balance

Simon Castaldi et Adixia sont tombés amoureux sur le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde 6. Depuis, leur relation est rythmée de hauts et de bas. Simon a même trompé sa chérie avec Virginie dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Après l'avoir largué, la DJette l'a finalement pardonné et ils ont intégré la nouvelle télé-réalité de W9, Les Cinquante, ensemble.

Encore une crise de couple pour Simon et Adixia dans Les Cinquante

Malheureusement, dans l'épisode diffusé ce mercredi 12 octobre 2022, leur couple a encore connu une grosse crise ! Le fils de Benjamin Castaldi a avoué à Aurélie Dotremont que, s'il était célibataire, il pourrait être attiré par Cynthia. La candidate qui a connu une mauvaise passe avec son mec l'a répété à Adixia et elle a pété un câble.

"J'ai une colère contre lui, je n'ai même plus envie de lui parler. Il le sait que notre couple ne tient plus qu'à un petit fil, mais s'il fait des actions comme ça, moi, je n'arriverais pas à avoir confiance en lui. Je me pose 20 000 questions. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à être heureuse avec lui", a-t-elle déclaré face caméra, avant d'ajouter : "Avec Simon, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir de lui. Je n'ai plus envie de me rendre malade pour lui. Je ne suis pas unique à ses yeux, il ne me considère pas comme sa princesse ni comme sa priorité. Je n'ai plus envie d'être avec lui".

"Je sens qu'elle n'est pas bien, pas heureuse avec lui"

Une séquence qui confirme ce qu'un célèbre candidat de télé-réalité a récemment déclaré à VDBUZZ. En effet, Anthony Lyricos, qui a également fait partie de l'énorme casting des Cinquante, a donné son avis sur les candidats du programme. Quand c'est arrivé au tour de Simon, il a déclaré : "Simon, j'aurais dit un peu superficiel par rapport à sa relation avec Adixia. Je trouve qu'il la met vite à bout et je sens qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'est pas heureuse avec lui et que ça ne marche pas vraiment".

Difficile de le contredire car, depuis qu'elle est avec Simon, Adixia apparaît en larmes dans chaque programme !