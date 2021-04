adidas sort 4 nouvelles sneakers Ultraboost eco-friendly contre les déchets plastiques

Après la collab Léna Situations x adidas ou encore la collab adidas x McDonald's, la marque aux trois bandes va sortir 4 nouvelles paires de sneakers. Il s'agira de nouvelles Ultraboost. Leurs noms ? L'Ultraboost Made to be Remade, l'Ultraboost 21 x Parley, l'Ultraboost 6.0 DNA x Parley et l'Ultraboost 6.0 DNA. Leurs dates de sortie ? Ces 4 nouvelles paires de baskets sortiront à partir du 22 avril 2021, le début de la Semaine de la Terre. Leurs prix ? Elles seront vendues à partir de 160 euros sur l'e-shop d'adidas.

La particularité de ces nouvelles paires de sneakers ? Elles aideront à lutter contre les déchets plastiques qui ont notamment des effets dévastateurs sur la pollution des océans. En plus d'être stylées et équipées d'innovations, elles se veulent donc plus durables. adidas avait déjà fait part de son engagement en sortant les SUPEREARTH, des sneakers vegan ou encore en revisitant ses Stan Smith et ses Superstar en version eco-friendly.

L'Ultraboost Made to be Remade d'adidas

L'Ultraboost Made to be Remade sera la première nouvelle paire à sortir, le 22 avril 2021 (en exclusivité au Creators Club). Le plus de ces sneakers ? Elles sont ont été réalisées grâce au cycle circulaire LOOP d'adidas. C'est-à-dire qu'elles ont été faites à partir de chaussures adidas usagées, dont les matériaux ont été réutilisés. La marque veut d'ailleurs créer de plus en plus de produits Made To Be Remade.

L'Ultraboost 21 x Parley d'adidas

L'Ultraboost 21 x Parley sortira le 24 avril 2021. Le plus de cette paire ? Des sneakers de course qui sont performantes mais aussi respectueuses des océans. Elles ont été fabriquées à partir de filets de pêche recyclés, dans le cadre de la collaboration entre adidas et Parley for the Oceans. Leur tige Forged Primeknit est ainsi en partie faite en Primeblue,"un fil recyclé de haute-performance composé de 50 % de plastique Parley Ocean Plastic, qui est lui-même constitué de plastique recyclé à partir de déchets interceptés sur les plages et les communautés littorales afin de les empêcher de polluer les océans" précise le communiqué.

L'Ultraboost 6.0 DNA x Parley d'adidas

L'Ultraboost 6.0 DNA x Parley sortira également le 24 avril 2021. L'avantage de cette paire ? Ces sneakers aussi ont été conçues à partir de filets de pêche recyclés. "La structure et le contrefort du talon sont fabriqués dans un matériau stratifié composé de plastiques recyclés dont 25 % proviennent de filets de pêche usagés" est-il indiqué dans le communiqué.

L'Ultraboost 6.0 DNA d'adidas

L'Ultraboost 6.0 DNA sortira le 27 avril 2021. Ces sneakers seront disponibles en 2 modèles : un masculin et un féminin. Et l'avantage de cette paire sera encore une fois de mêler l'innovation et des matériaux recyclés pour mettre un terme aux déchets plastiques.