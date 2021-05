Ademo (PNL) jugé pour "rébellion" et "outrage" : le rappeur finalement relaxé

En septembre 2020, Ademo a subi une arrestation musclée dans les rues de Paris. Et alors que deux mois de prison (sous bracelet) étaient requis pour "rébellion", "outrage" et "usage de stupéfiant", le rappeur a finalement été relaxé de toutes poursuites judiciaires. Il est donc déclaré non coupable dans cette affaire.