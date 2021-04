Ademo (PNL) jugé pour "outrage" et "rébellion" : 2 mois de prison ferme (sous bracelet) requis

Ademo (PNL) jugé pour "outrage" et "rébellion" : 2 mois de prison ferme requis contre le rappeur

La vidéo de l'arrestation musclée d'Ademo pour "usage de stupéfiants" en plein Paris, aux côtés de sa femme et de son fils, a fait beaucoup de bruit en septembre 2020. Sept mois plus tard, le membre de PNL a été jugé pour "outrage" et "rébellion" : 2 mois de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique ont été requis contre le frère de N.O.S (Nabil de son vrai prénom).