Ademo (PNL) libéré après son arrestation musclée : son jugement programmé

Ademo aurait provoqué la police

Selon un récit policier rapporté par l'AFP via 20 minutes, Ademo aurait été aperçu par les forces de l'ordre "en train de rouler une 'cigarette artisanale'" en pleine rue. Les policiers l'auraient "interpellé verbalement" pour vérifier son identité. C'est alors que le rappeur de PNL aurait refusé de se plier au contrôle et aurait été "agressif verbalement". Ademo aurait alors lâché : "Vous avez de la chance d'être quatre, venez on a va à l'abri, je fais des sports de combats et je vous prends un par un comme des hommes !" selon cette source. Interpellé, il a ensuite été conduit dans un commissariat où il aurait de nouveau "provoqué un policier en lui proposant de se retrouver sur un ring pour un combat de boxe". Le rappeur a donc été placé en garde à vue pour "usage de stupéfiants", "outrage" et "rébellion".

Un jugement en janvier 2021

Après avoir passé la nuit au poste, Ademo a été libéré ce dimanche 6 septembre, précise le parquet de Paris toujours selon l'AFP. Le rappeur sera jugé en janvier 2021 devant le tribunal correctionnel. Très discret, Ademo ne s'est pas exprimé au sujet de son arrestation ni sur les réseaux sociaux ni via ses avocats.