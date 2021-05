A tous les garçons que j'ai aimés : Lara-Jean et Peter séparés ? L'avis pessimiste de Lana Condor

Le 12 février dernier, les fans de A tous les garçons que j'ai aimés ont pu découvrir le 3e et dernier film avec Lana Condor et Noah Centineo. Malgré les obstacles, Lara-Jean et Peter finissaient en couple, même si chacun débutait des études supérieures dans une faculté différente, Peter en Californie à l'université de Stanford et Lara-Jean à New York.

Lana Condor pense que Peter et Lara-Jean vont rompre mais...

S'ils terminaient donc ensemble à la fin de la saga, certains fans se demandent ce que vont devenir Lara-Jean et Peter pendant leurs études. Et Lana Condor n'est pas très optimiste ! Interrogée par Entertainment Tonight, l'actrice a donné son avis sur ce que deviennent les deux amoureux... et pense qu'ils vont rompre ! Mais avant que vous ne fassiez un scandale, rassurez-vous : l'actrice a quand même une fin heureuse en tête. "J'ai ce sentiment qu'ils ne resteront pas ensemble pendant toutes leurs études mais ça reviendra ! Tout ira bien. Tout ira bien quand ils auront genre 40 ans !" a confié la star.

Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on en sache plus sur le futur du couple avec un 4e film : Noah Centineo avait même confié ne pas être pour une suite. "Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses à raconter. Je suis satisfait. Je pense que de toutes les façons de dire au revoir à un personnage, la façon dont on l'a fait dans le 3e film me semble la bonne." avait-il expliqué.

Lara-Jean de passage dans la série spin-off sur Kitty ?

Mais l'univers des films pourrait continuer en série : selon les rumeurs, Netflix plancherait sur une série spin-off de A tous les garçons que j'ai aimés centrée sur Kitty, la petite soeur de Lara-Jean jouée par Anna Cathcart. Lana Condor a d'ailleurs expliqué qu'elle n'est pas contre faire une apparition. "Je suis toujours ouverte pour rendre visite à cet univers" a assuré l'actrice. On croise les doigts !