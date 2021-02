A tous les garçons que j'ai aimés : L'autrice va adapter sa saga The Summer I Turned Pretty en série

L'univers de Jenny Han de retour... en série

A tous les garçons que j'ai aimés 3 - attendu ce vendredi 12 février 2021 sur Netflix, sera peut-être le dernier épisode de la saga, mais on a une nouvelle qui devrait vous aider à retrouver le sourire. Non, Noah Centineo et Lana Condor ne vont pas déjà participer ensemble à un nouveau projet, mais Jenny Han compte bien poursuivre le développement de son univers sur nos écrans.

C'est Variety qui a révélé l'information, la célèbre autrice a signé un accord avec Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, afin d'adapter son autre trilogie littéraire The Summer I Turned Pretty. Le twist ? Il ne devrait pas s'agir ici d'une nouvelle franchise cinématographique mais d'une véritable série composée (pour la saison 1) de 8 épisodes. De quoi nous intriguer d'autant plus.

Un gros projet pour Prime Video

Et forcément, cette nouvelle fait le bonheur de Jenny Han. L'autrice - qui écrira le premier épisode et servira à la fois de co-showrunneuse et productrice exécutive (un triple rôle qui nous laisse espérer une adaptation fidèle aux livres), a profité d'un communiqué pour partager son enthousiasme auprès du public, "C'est un projet dans les cartons depuis des années. Pour les fans de toujours de ces livres, je pense vraiment que la série sera à la hauteur de l'attente. Et pour les petits nouveaux qui vont découvrir la saga Summer, j'espère que vous tomberez amoureux de ces personnages et de cet endroit qui est si cher à mon coeur".

Pour ceux qui ne connaissent pas The Summer I Turned Pretty, l'histoire suit un triangle amoureux entre Belly et Conrad & Jeremiah, aka deux frères, qui débute à l'occasion de vacances d'été organisées... par leurs mères, amies de longue date. Cependant, la saga - lancée en 2009, va plus loin que ce concept d'amourette estivale. Alors que l'histoire s'étend sur plusieurs années, Jenny Han y traite de nombreux sujets forts (l'amitié, la maladie, la mort, les premiers amours...) qui ne laissent personne indifférent.

On ne sait pas pourquoi, mais on sent que Netflix devrait s'en mordre les doigts d'être passé à côté de ce projet young adult.