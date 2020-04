A tous les garçons que j'ai aimés 2 : une actrice se confie sur une scène coupée au montage

Dans A tous les garçons que j'ai aimés 2, nous avons pu découvrir de nouveaux personnages comme John Ambrose joué par Jordan Fisher (on ne sait toujours pas s'il sera de retour dans le 3ème film) ou bien Trina (Sarayu Blue), la voisine des Covey et nouvelle compagne du père de Lara Jean. Elle n'est pas beaucoup présente dans le film et pourtant : Trina et Lara Jean devaient à l'origine partager une scène émouvante finalement coupée au montage.

Une scène entre Trina et Lara Jean coupée

C'est Saraya Blue qui l'a dévoilé sur son compte Instagram. L'actrice s'est souvenue qu'il y a un an, elle tournait dans A tous les garçons que j'ai aimés 2. "Je suis retombée sur ces photos et je me souviens que Lana Condor et moi avions cette scène toute mignonne où nous parlions à coeur ouvert" a posté l'interprète de Trina avec des images du tournage. Elle n'explique pas ce qu'il devait se passer en détail dans la scène mais explique qu'elle a bien galéré car elle devait faire semblant de jardiner... alors qu'elle est nulle en jardinage ! "La pauvre Lana devait faire cette scène déchirante pendant que j'assassinais une jonquille. Elle devait s'arrêter et tout recommencer sans cesse à cause des oiseaux, des avions et même du train le plus long de l'histoire des trains. Mais Lana est une pro et elle s'arrêtait, restait dedans, et recommençait avec grâce et professionnalisme" poursuit Saraya Blue. "La scène n'était pas dans le film. Sûrement à cause du jardinage" a conclut l'actrice avec humour.