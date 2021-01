A Marseille, ce jeune Tiktokeur transforme le parkour en acte écolo

Sa vidéo de parkour écolo sur TikTok validée par de nombreux internautes

Alors qu'un délire est devenu un tube sur TikTok (I'm Not Pretty de Jessia) et que La Chronique des Bridgerton, la série Netflix, pourrait devenir une comédie musicale sur TikTok, l'application continue de faire découvrir de belles preuves de créativité. Sur son compte TikTok, Yanis Haggui a dévoilé une vidéo de parkour avec son pote Max à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Sauf que c'était un parkour original, puisqu'il se veut aussi écolo.

Dans les images impressionnantes, Yanis Haggui et Max éteignent les lumières des magasins de l'extérieur en sautant sur les murs. Ils éteignent les lumières des enseignes via la sécurité réservée aux pompiers. Une façon de sauter dans la ville de Marseille tout en faisant du bien à l'environnement. Une vidéo qui a déjà fait plus de 308 000 vues et plus de 37 000 likes en à peine 24 heures. (Vous pouvez aussi suivre ces adeptes de parkour sur Instagram : @yanis.pkfr et @max.przz).