13 Reasons Why : Dylan Minnette a une idée pour la suite

On le sait depuis la sortie de la saison 3, 13 Reasons Why n'aura pas de suite à l'issue de sa saison 4, disponible depuis le début du mois sur Netflix. Dans une interview, le créateur Brian Yorkey s'était expliqué sur cette fin, indiquant ne pas être fan des séries centrées sur des lycéens qui dépassent le stade du lycée. "Pour moi, amener ces personnages jusqu'à la remise des diplômes et teaser leurs prochaines aventures semble être la conclusion la plus logique." avait-il confié à Entertainment Weekly.

La saison 5 idéale selon Dylan Minnette

Dans une interview, Dylan Minnette qui a défendu la mort d'un personnage principal (ne cliquez pas si vous ne voulez rien savoir) s'était confié au sujet d'un spin-off. Mais il a aussi une idée pour une possible saison 5... enfin, presque ! Pour s'amuser, dans une interview donnée à Variety, l'acteur qui incarnait Clay Jensen a donné son pitch pour une suite spéciale... confinement ! Son idée ? Clay serait en quarantaine à Evergreen avec ses parents... et les fantômes de Justin, Bryce, Montgomery et Hannah. "Ce serait dans une seule pièce. On aurait vraiment dû le faire !" s'est amusé l'acteur. Mouais, déjà que les fantômes nous ont un peu saoulé en saison 4, alors bon...

Cette intrigue de la saison 4 demandée par l'acteur

Plus sérieusement, Dylan Minnette a également évoqué la saison 4 de 13 Reasons Why et dévoilé quelle intrigue importante il voulait voir. "Je me souviens avoir parlé à Brian Yorkey, le showrunner, durant les premières saisons. Je lui ai dit que je voulais vraiment voir Clay suivre une thérapie dans la saison 4. Je voulais qu'on se plonge dans ce qu'il se passe dans l'esprit de Clay. On l'a vu avoir des problèmes depuis le début de la série et je voulais vraiment qu'on se retrouve vraiment face à ça" a-t-il confié. On ne le remercie pas !