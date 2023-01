"Vous allez voir ses vulnérabilités" : Hondo (Shemar Moore) va totalement changer dans SWAT, conséquences dramatiques à venir ?

Il y a quelques jours, Shemar Moore a profité de son compte Instagram pour annoncer qu'il allait devenir papa. Une expérience inédite pour l'acteur de 52 ans qui n'y croyait plus, que va également connaître Hondo, son personnage dans la série S.W.A.T. C'est dans la saison 6 - actuellement diffusée sur CBS aux USA, que l'agent va effectivement connaître un tel rôle si important.

Un nouveau Hondo dans la saison 6

Une évolution qui fait déjà le bonheur des fans, mais qui ne restera pas sans conséquences à l'écran. A l'occasion d'une interview accordée à Parade, Shemar Moore a confessé que la paternité allait fatalement changer Hondo au fil du temps. "Vous allez clairement découvrir un côté plus doux, a-t-il révélé. Et vous allez voir ses vulnérabilités". L'acteur l'a ensuite rappelé, l'arrivée d'un enfant dans son existence va forcer l'agent "à faire soudainement face à des questions et inquiétudes auxquelles il n'avait encore jamais pensé jusqu'à présent".

Des questionnements nécessaires et inévitables, qui pourraient cependant impacter... son métier. "Il a toujours été du genre à se démener pour faire passer la vie des autres avant la sienne. Et là, vous allez voir un Hondo qui va avoir des problèmes à gérer ça, a expliqué la star. Il tentera de rester le leader de l'équipe, d'agir à sa façon de mâle alpha, d'appréhender les menaces par tous les moyens possibles, mais il aura en plus une conscience inquiète : va-t-il abandonner son enfant ? Va-t-il avoir un enfant qui n'aura plus de père ?"

Des conséquences dramatiques à venir ?

De cette inquiétude légitime devrait naitre des épisodes très forts qui verront donc Hondo mettre en place de gros changements, souvent de façon inconsciente. "Que va-t-il faire pour éviter ça ?, révèle Shemar Moor. Vous allez ressentir cette lutte interne alors qu'il fera toujours de son mieux pour finir son travail et aider son équipe".

Face à cela, une autre question encore plus sérieuse se pose déjà : ces doutes vont-ils mettre en danger ses coéquipiers ? Un membre de la team va-t-il bientôt mourir à cause d'une hésitation ? Comme l'a récemment confié Jay Harrington (Deacon), rien n'est impossible avec SWAT et la suite de la série pourrait nous réserver quelques mauvaises surprises...