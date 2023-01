Un personnage bientôt mort dans la série SWAT ? Un acteur se confie sur la saison 6 : "On fait toujours face au danger"

Les séries policières sont peut-être divertissantes, mais elles sont malheureusement loin d'être de tout repos pour notre coeur. A cause des risques du métier des personnages, il n'est malheureusement pas rare de voir certains d'entre eux trouver la mort dans des circonstances tragiques au cours de leurs missions.

Une saison 6 mortelle pour SWAT ?

Et alors que la série SWAT - dont la saison 6 est actuellement diffusée aux USA, suit une équipe d'une unité d'intervention spécialisée dans des assauts coordonnés, soit l'une des professions les plus risquées aux USA qui voit les agents se heurter régulièrement aux pires criminels possibles, il ne se passe pas un épisode sans que l'on se mette à trembler pour l'un des héros.

Alors, faut-il vraiment craindre le pire pour la bande de Hondo (Shemar Moore) ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Distractify auprès de Jay Harrington (Deacon). Et malheureusement, sa réponse ne devrait pas rassurer beaucoup de fans. "Doit-on s'inquiéter ? Oui, évidemment, a-t-il confessé. Avec notre série, les enjeux sont toujours importants et on fait toujours face au danger". Traduction : il aurait été préférable de demander un paquet de mouchoirs à Noël...

De nouveaux épisodes plus centrés sur les personnages

Toutefois, le comédien l'a laissé entendre, cette saison 6 pourrait ne pas aller dans cette direction et donc, ne pas sacrifier l'un des personnages principaux. Jay Harrington l'a au contraire précisé, les scénaristes semblent plus intéressés cette année par l'idée de donner de l'épaisseur à ces agents hors du commun.

"Ce qui est cool avec cette saison, c'est tout l'aspect personnel autour duquel on commence à entrer, a-t-il révélé. Au moins l'un de nos personnages va bientôt faire face à certaines choses très particulières, ce qui va amener quelques aspects intéressants de son passé et de sa vie personnelle". Reste à savoir qui, quoi et pour quelles conséquences, mais ces propos font notamment écho à la récente paternité de Hondo et à l'évolution de sa vie de famille, qui montraient déjà bien le chemin emprunté par les auteurs.