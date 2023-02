"Une fois j'ai envoyé la sauce" : Giuseppa enceinte, Paga se confie cash sur leur sexualité

Giuseppa et Paga s'apprêtent à vivre l'expérience d'une vie, celle de devenir parents. C'est le 31 octobre dernier que les deux candidats ont annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram. Si ce nouveau chapitre a réjoui leurs fans, certains internautes ont quant à eux affirmé que le couple n'était pas très solide en raison de leurs précédentes disputes. Des critiques auxquelles la principale concernée s'est empressée de répondre.

"Aujourd'hui, figurez-vous qu'on est très heureux. Je ne le dis jamais parce que je n'ai pas à prouver ce qui se passe dans mon couple. (...) Vous critiquez les filles qui changent de mecs et vous critiquez aussi celles qui gardent celui qu'elles aiment et essayent de faire évoluer et avancer leur couple malgré les problèmes. Allez un peu faire un tour (...) Bande de rageux de m*rde".

"Une fois l'amour en cinq mois"

Une mise au point nécessaire qui permet désormais au couple de vivre la grossesse sereinement. D'ailleurs, Paga s'est récemment laissé aller à des confidences croustillantes alors que Giuseppa est enceinte. Le candidat est notamment revenu sur leur vie sexuelle qui semble être totalement inexistante. "Je voudrais remercier cette merveille (Giuseppa, ndlr) parce que, la vérité, c'est que cette fille, à Marseille, tout le monde la voudrait. Elle fait à manger, elle fait le ménage, elle fait la lessive, elle ne bronche pas, elle fait des enfants. En ce moment, elle ne fait plus l'amour, mais ce n'est pas grave. Il faut assumer. Perte de libido, ce n'est pas grave. Une fois l'amour en cinq mois, ce n'est pas grave. Une fois, j'ai envoyé la sauce, ce n'est pas grave".

"Ce sont les hormones"

Ce jeudi 2 février 2023, c'était au tour de Giuseppa de faire des révélations sur sa vie intime. S'affichant auprès de Paga, la future maman ne s'est pas retenue. "Avec la grossesse, je ne sais pas si ce sont les hormones, mais je t'aime plus. Avoue que depuis que je suis enceinte, mon amour s'est décuplé". Paga n'a pas tardé à répondre en la corrigeant : "Pas les premiers mois, mais là, ça va". La jeune femme n'a finalement pas eu d'autre choix que d'approuver. "Oui, pas les premiers mois, c'est vrai. Mais depuis le deuxième trimestre, c'est la prunelle de mes yeux, ce sont les hormones. Pourvu que ça dure". C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.