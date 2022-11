"Un Einstein d'AliExpress", "Oda a menti" : le vrai visage de Vegapunk dévoilé, les fans de One Piece déçus

C'est en septembre dernier, à l'occasion du chapitre 1061 de One Piece, qu'Eiichiro Oda teasait ENFIN l'arrivée de Vegapunk, le plus célèbre scientifique de cet univers. Néanmoins, et comme on en a l'habitude avec le papa de Luffy, il aura évidemment fallu attendre quelques semaines supplémentaires pour véritablement le découvrir en action.

Le vrai visage de Vegapunk dévoilé

Après nous avoir mené sur une fausse piste en nous laissant croire que Vegapunk était une jeune femme, puis révélé que ce génie avait réussi à diviser sa conscience / son cerveau à travers six satellites aux particularités très spéciales, c'est finalement à l'occasion du chapitre 1066 publié cette semaine au Japon (et disponible légalement sur Glénat manga Max en France) que le véritable visage de Vegapunk a été dévoilé.

Le problème ? Après tant d'attente et une hype plus intense que jamais, la révélation a légèrement fait "pshit". On le sait, il ne faut jamais juger sur les apparences et la légende qui entoure ce personnage suffit à nous rassurer sur ses qualités et les folies qu'il nous réserve pour la suite de l'histoire, mais force est d'admettre que son design est... moyen.

Les fans déçus par le design du scientifique

A la fois drôle et ridicule comme sait si bien le faire Oda - il y a clairement une forme d'hommage à Albert Einstein, cette version de Vegapunk apparait également comme presque trop clichée, abusée et donc moins épique que ce que l'on pouvait imaginer. Au final, il a le physique d'un scientifique barré comme on en trouve dans n'importe quel manga, si ce n'est qu'il a (eu) un crâne qui aurait pu servir en plus de porte-avions.

Aussi, sans trop de surprise, les premières réactions face à sa découverte sont loin d'être enthousiastes. Tous les fans font bien évidemment confiance à Eiichiro Oda, mais la déception est tout de même au rendez-vous aujourd'hui.

"Oda est un assassin. Des années de théories et de hype sur Vegapunk pour un Einstein d'Aliexpress" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Beaucoup de gens ont été déçus car Oda a un peu menti sur le design de Vegapunk. Son corps n'est pas le même mais vraiment pas du tout le même, et on a attendu 15 ans ou plus pour un perso moche et beaucoup trop cliché du scientifique intelligent" ou encore "Vegapunk a un charadesign plutôt décevant quand on voit le teasing et la réalité".