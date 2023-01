"Toute la partie haute de son torse a été écrasée" : premiers détails sur les blessures de Jeremy Renner après son accident, il tentait de sauver un proche

Connu de tous pour son rôle de Hawkeye dans la saga Avengers (le personnage a même eu droit à sa propre série sortie fin 2021 sur Disney+), Jeremy Renner est toujours hospitalisé, quelques jours après son grave accident. L'acteur était en train de déneiger une route suite à une tempête de neige près de Reno dans le Nevada quand l'engin lui a roulé dessus. Il aurait notamment eu une jambe endommagée, selon les témoignages recueillis par TMZ.

Transporté à l'hôpital par les airs dans un état critique, l'acteur a subi plusieurs opérations, mais va mieux. Ce mardi 3 janvier, il a posté un selfie sur son compte Instagram pour rassurer ses fans. "Merci à tous pour votre gentillesse. Je suis trop en vrac actuellement pour écrire, mais je vous envoie à tous de l'amour" a-t-il posté en légende de l'image. De nombreuses stars de Marvel lui ont apporté leur soutien tels que Chris Hemsworth, Chris Pratt ou encore Chris Evans.

Les détails de l'accident

Aujourd'hui, c'est TMZ, site souvent très bien renseigné, qui a donné plus de détails sur l'accident de Jeremy Renner. Le site s'est procuré l'enregistrement de l'appel d'un témoin de l'accident qui a averti les secours. Il y a peu, on a appris que l'acteur aidait en fait un proche à déneiger sa voiture lorsque le drame est arrivé : alors qu'il avait quitté le véhicule pour parler avec cette personne, l'engin a glissé et a écrasé l'acteur. Ce dernier aurait tenté de remonter à bord, sans succès.

Dans l'enregistrement obtenu par le média américain, on en apprend plus sur l'étendue des blessures de l'acteur. Le site explique que Jeremy Renner a une "difficulté extrême" à respirer. L'acteur a été écrasé sur le côté de sa poitrine et "toute la partie haute du torse a été écrasée" précise le site. On sait également qu'il a été blessé au niveau de la tête et saignait beaucoup. L'acteur aurait également souffert d'autres blessures dont la nature n'est pas détaillée dans l'enregistrement.

Depuis le selfie de Jeremy Renner, ses proches n'ont pas donné de nouvelles, mais il semble aller un peu mieux (ou du moins être conscient).