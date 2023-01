"Je suis trop en vrac" : l'acteur Jeremy Renner se confie sur sa santé après son terrible accident et ses opérations

A noter que son message a fait le bonheur de nombreuses stars de Marvel qui se sont empressées de laisser exploser leur joie devant ce retour très attendu. "On t'envoie tout notre amour, frérot, et on te souhaite une récupération rapide", ont notamment écrit en commentaire les frères Russo (réalisateurs des Avengers), tandis que Chris Pratt (Gardiens de la Galaxie) a révélé, "On continue de prier pour toi, frangin" et que Cobies Smulders (Avengers) a confié, "On t'envoie de l'amour".

De leur côté, Chris Hemsworth (Thor) a partagé, "Bon rétablissement mon pote. Je t'envoie de l'amour", là où Chris Evans (Captain Marvel), "T'es un dur. Je t'aime mon pote".