"Tous ces bobos sont dans leur monde" : vexé, Cyril Hanouna balance le salaire de la PDG de Radio France dans TPMP, la guerre est lancée

Le lundi 16 janvier 2023, Cyril Hanouna a poussé un (énième) gros coup de gueule dans TPMP. L'animateur de C8 s'est attiré les foudres des internautes en fustigeant le financement de l'audiovisuel public. Au lendemain de sa tirade, Cyril Hanouna a tenu à jouer la carte de l'apaisement. Du moins avec France Télévisions. Il a martelé qu'il adorait la télévision publique, où il a signé les débuts de TPMP via France 4 en 2010. "France Télévisions, ils ne me dérangent pas, ils font leur travail", a-t-il glissé.

Cyril Hanouna charge Radio France

Cyril Hanouna, qui a balancé que l'Etat donnait 4 milliards d'euros à l'audiovisuel public, a en revanche jeté sa fougue sur Radio France. "Heureusement qu'ils font de l'audience, ils n'ont pas de pub. France Inter, ils se targuent d'être devant RTL. C'est normal, ils n'ont pas de pub !", a-t-il lâché.

L'animateur de TPMP n'a ensuite pas hésité à appeler explicitement à la fermeture de certaines radios du service public. Outre France Inter, France Culture, France Musique, FIP et Mouv' se sont retrouvées dans son viseur. "7 radios du service public. C'est 650 millions d'euros par an !", a-t-il fustigé.

Le salaire de la PDG de Radio France dévoilé dans TPMP

Cyril Hanouna a relayé le tweet de Sibyle Veil. Suite à son coup de gueule contre le financement de l'audiovisuel public, la présidente de Radio France a dénoncé "la société du défouloir". Piqué au vif, l'animateur de C8 a répliqué en balançant son salaire dans TPMP.

Celui, qui a été confronté au départ d'une chroniqueuse, a indiqué qu'Emmanuel Macron gagnait 15 200 euros par mois et que pour un ministre, cela s'élève à 10 400 euros. "Vous savez combien gagne Sibyle Veil ? 18 500 euros ! Et elle va nous donner des leçons...", a-t-il lancé à ses chroniqueurs.

Cyril Hanouna a estimé, qu'en ajoutant les frais de voitures et restaurants, Sybile Veil gagne 25 000 euros par mois. "Ca veut dire que la patronne de Radio France est plus importante que le président de la République. Moi, je ne trouve pas personnellement. Je suis en face des deux, j'ai plus de choses à dire au président de la République qu'à la patronne de Radio France...", a-t-il expliqué.

L'animateur ne s'est pas arrêté là. "Elle a mis: 'La société du défouloir'. A un moment mes chéris, je vais vous dire la vérité. Tous ces bobos sont dans leur monde. Et ils se disent : 'Hanouna, il commence à nous faire ch*er. S'il commence à dire ce qu'on fait avec l'oseille des Français...", a-t-il conclu, tout en n'excluant pas de faire de nouvelles révélations sur Radio France dans ses prochaines émissions...