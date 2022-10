"On s'est galoche toute la soirée" : énorme révélation dans La Bataille des Clans (spoiler) !

Attention cet article contient des spoilers sur l'épisode 36 de La Bataille des Clans, qui sera diffusé ce vendredi 14 octobre 2022 sur TFX.

Alex tacle Allan : "Je m'en bats les steacks", "me rends pas fou"

Alors que Kevin Guedj aurait couché avec Belle selon elle, ce qu'il dément, et qu'une rumeur dit que Belle aurait aussi flirté avec Laurent Correia, le nouvel épisode de La Bataille des Clans réserve encore des clashs et des surprises. PRBK a vu l'épisode 36 (dispo sur Salto), qui sera diffusé ce vendredi 14 octobre 2022 sur TFX et vous fait le résumé en avance (avec spoilers).

Alex et Maïssane se sont embrassés, et l'ex d'Allan assume : "J'ai toujours dit que ma priorité dans cette aventure c'était de me venger d'Allan". Son baiser avec Alex "c'est que pour la vengeance". En revanche, elle avoue qu'Emine lui plaît vraiment. Allan ne parle toujours pas à Alex à cause du bisou. "Je m'en bats les steacks", "me rends pas fou" lâche Alex à Allan, "tu as aucun caractère", "faut que tu grandisses Allan".

Quant à Laura M., qui a embrassé Allan, elle a confié : "J'ai été victime d'un triangle amoureux" avec Cassandra Giovanni, et donc la candidate ne veut pas retomber dans un autre triangle avec Allan et Maïssane. Mais "ça me plaît ce que je vois" d'Allan assure Laura. Jazz lance à Allan : "Tu te tapes encore une meuf de mon clan", "j'en peux plus de votre famille".

Kevin Guedj en a marre de tous ces clashs et ces bisous : "Vos histoires j'en ai ras le c*l", "vous m'avez épuisé". Il organise alors une sortie quad avec certains candidats. Et après le buggy, Allan et Alex se réconcilient.

Un baiser secret dans La Bataille des Clans : "Nous nous sommes faits un petit bisou. Personne n'est au courant"

Face caméra dans La Bataille des Clans, Maïssane lâche une bombe : elle a embrassé Emine dans la nuit, en secret. "Nous nous sommes faits un petit bisou. Personne n'est au courant" précise-t-elle. Bastos leur a laissé sa chambre et ils ont passé la nuit ensemble. Sauf qu'Emine ment à Jazz et assure ne pas avoir fait de bisou à Maïssane.

Plus tard, Emine, lassé d'entendre les candidats parler de son rapprochement avec Maïssane, avoue : "On va repasser la nuit ensemble", "on s'est galoche toute la soirée".

Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj sont ensuite appelés avec Jazz Correia et Laurent Correia pour la table du pouvoir avec Elsa Fayer. Et Kevin a décidé de jouer, malgré les possibles conséquences sur son clan.