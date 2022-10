"On ne gagne pas suffisamment d'argent" : ce couple de Familles nombreuses se justifie sur ses revenus

Participer à Familles nombreuses - la vie en XXL est-il synonyme de jackpot pour devenir millionnaire ? Désolé de casser vos fantasmes, ça n'est absolument pas le cas. Comme l'a récemment confié Amandine Pellissard, si l'exposition à la télé permet effectivement aux familles de se faire connaître du grand public, de gratter ensuite des abonnés sur les réseaux sociaux et ainsi devenir des influenceuses à succès noyées sous les placements de produits, une telle participation n'est en revanche pas payée.

>> Familles nombreuses : obligée de prendre un second travail, cette maman se justifie sur ses galères d'argent <<

Les Romero prêts à devenir influenceurs à temps plein ?

Aussi, à l'occasion d'une interview accordée à Télé-Loisirs, Souad et Mario Romero ont tenu à mettre les choses au clair vis-à-vis de leur situation personnelle. Là où le programme de TF1 leur permet effectivement d'avoir un nouveau statut sur Instagram qui leur ouvre quelques portes, ils savent également que tout ceci n'est que temporaire.

"On n'abandonnera jamais notre métier, on continuera tout le temps à travailler, a donc rappelé le père de famille auprès de Télé-Loisirs. Le travail, c'est la santé". Respectivement femme de ménage et gardien dans une déchèterie, Souad et Mario savent qu'ils ont trop à perdre à se laisser griser par la hype du moment.

>> "On ne va pas très loin avec les aides !" : Raoudha Jean Zéphirin (Familles nombreuses) casse les idées reçues sur les allocs <<

"On a un loyer à payer, on a des charges"

"On ne gagne pas suffisamment d'argent [sur Instagram]pour pouvoir arrêter, a de son côté précisé la maman vis-à-vis des partenariats avec les marques. On a un loyer à payer, on a des charges, on a une vie sociale, on a une vie de famille, on doit faire manger nos enfants et c'est ça la vraie vie".

De fait, après avoir rappelé un détail important, "On n'est pas des stars" malgré leur près de 110 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Souad a simplement savouré le fait que ce nouveau statut d'influenceuse lui permettait aujourd'hui d'ajouter un peu plus de beurre dans les épinards, ce qui lui convient amplement.