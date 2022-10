"On est censées être solidaires et pas galoche les mecs des autres" : une candidate des Cinquante trompée, elle réagit

Un bisou totalement choc et inattendu. Les internautes ont été nombreux à clasher Adrien pour sa tromperie OKLM, et Charlotte pour avoir embrassé un mec en couple : "Mais Adrien, lui il peut tomber amoureux d'une meuf et vite ne plus rien ressentir pour elle pour se mettre avec une autre aussitôt. D'abord Marine, ensuite Mélissa et maintenant Charlotte soit disant. C'est de l'amour ça ???. Mon oeil ouais", "Mdr Adrien aura pécho 3 meufs en une émission jsuis morte", "Le mec il a mille principe quand il s'agit d'adhérer aux alliances mais quand c'est pour les relations humaines il n'y a plus personne... je l'aime trop mais là ça ne se fait pas... et la Charlotte", "Charlotte fait la même chose dans toutes ses TVR, dans Les Marseillais c'était Cédric et maintenant c'est Adrien... C'est tellement sale".

Mélissa qui a été trompée réagit : "Je l'ai su après", "je m'attendais pas du tout à ça d'elle"

Après avoir vu la scène de baiser dans l'épisode, et l'infidélité d'Adrien, Mélissa a réagi. Dans une vidéo TikTok, elle a révélé être séparée du candidat des Cinquante et célibataire. Et en story Instagram, elle fait le point : ce bisou, "je l'ai su après", "on a eu une explication lui et moi".

"Dans l'émission on le voit pas mais Charlotte et moi on discutait dans le jeu, elle complimentait notre couple" a avoué Mélissa, "ce qui m'a choquée surtout c'est qu'elle attende que je parte pour faire ça", "je m'attendais pas du tout à ça d'elle". "Après Adrien, il avait ce qu'il avait à faire, c'est un garçon. Mais elle, venant d'une fille j'aurais pas cru" a-t-elle déclaré, avant de préciser : "Ce que je veux dire c'est que ça m'étonne même plus des mecs quand ils trompent, tandis que les femmes on est censées être solidaires et pas galoche les mecs des autres".

Comme Amélie Neten qui avait balancé sur des passages coupés dans Les Cinquante, Mélissa a regretté que ses conversations avec Charlotte n'aient pas été gardées au montage. Il y a "des séquences qui sont pas passées", où "elle me disait : 'Ouais Adrien c'est grave mon pote et tout, y'a rien, y'aura jamais rien'".

Et elle a tenu à mettre les choses au clair : "Quand je vois des commentaires en mode 'T'as fait pareil avec Marine', en gros tu mérites ça. Mais attendez, moi avec Marine, je l'ai pas attaqué quand il était avec elle", "je ne suis pas allé sur un mec en couple", "il était célibataire", "donc vous pouvez pas me mettre dans la même case".