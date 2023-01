"Niveau humanité, ça vole bas" : une mère de Familles Nombreuses annonce sa fausse couche et reçoit des commentaires haineux, elle recadre ses haters

Depuis plusieurs mois, Cindy Van der Auwera tente de faire un douzième enfant, malgré un gros risque pour sa santé. "Les médecins préconisent cinq césariennes au maximum. Et moi j'en ai eu onze. Mais j'ai été examinée en long, en large et en travers, et tout va bien", avait-elle révélé dans une interview accordée à TéléStar en octobre 2021. Malheureusement, la maman star de Familles nombreuses la vie en XXL connait beaucoup de difficultés à faire ce 12e bébé.

"En juin j'ai réalisé des examens : je vous en ai parlé et là vous m'avez tout imaginé : PMA, sleeve... Il n'en était rien de tel, j'essayais juste de comprendre pourquoi il nous était difficile d'avoir le petit 12ème. Les résultats tombés, je comprenais qu'il fallait passer à autre chose et entamer de nouveaux projets. Même si c'était compliqué je m'étais fait une raison...", explique-t-elle dans un post Instagram publié ce dimanche 8 janvier 2022.

Cindy Van der Auwera victime d'une fausse couche

Finalement, Cindy explique dans son post qu'elle a repris espoir. "1 jour puis 2, 3, 4, 5 de retard... Des questions, de l'étonnement. J'ai décidé de réaliser un test : positif. Ayant déjà eu la mauvaise surprise de faux positifs, j'ai attendu patiemment les résultats de la prise de sang et lorsque nous avons ouvert le lien: la surprise, l'inimaginable... J'étais bien enceinte. Nous avons donc filmé ces images, pris des clichés pour commencer nos souvenirs et pouvoir les partager par la suite, le jour où nous l'annoncerions...J'ai mis en place des actions : stabilisation de mon poids, arrêt du sport intensif, prise de vitamines...", se souvient celle qui s'est clashée avec Amandine Pellissard.

Mais malheureusement, ce bonheur a rapidement été entaché par une terrible nouvelle. "Le temps a passé, approchant doucement le cap fatidique des trois mois... Mais un matin j'ai commencé à saigner. Puis tout s'est enchaîné très vite : saignements plus intenses, contractions.. et mon coeur de maman avait compris, mais ma tête se résignait... J'ai eu un rendez-vous pour une échographie de contrôle et le verdict final est tombé : 'vous l'avez perdu madame...' Le choc, l'impuissance, la tristesse, la peine", écrit-elle.

"Niveau humanité, ça vole bas..."

En story, la mère de famille précise qu'elle a posté cette vidéo pour "donner espoir à ceux qui baissent les bras, aux personnes qui se découragent et qui se disent 'on n'y arrivera jamais'. Parce que nous c'est ce qui s'est passé. On avait arrêté et puis au final, c'est arrivé". Malheureusement, son post n'a pas fait l'unanimité et elle a reçu de nombreuses critiques.

Celle qui avait déjà poussé un coup de gueule contre ses haters a donc été obligée de recommencer. "Par contre, c'est sûr, on en a onze. On a onze beaux enfants. On est très fier. Ils sont en bonne santé, il y a aucun problème. Mais qu'on ait un, deux, dix, onze enfants, d'en perdre un, ça fait toujours du mal. Donc quand je vois certains commentaires haineux, je me dis 'waou, niveau humanité, ça vole bas...'", s'agace-t-elle.

"Vous êtes qui pour me dicter ma conduite ?"

La mère de famille a ensuite affiché plusieurs commentaires haineux qu'elle a reçu. "Quand je vois celui qui dit 'l'âge, les césariennes, le surpoids'... ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'à 42 ans on peut plus avoir d'enfants ? Vous avez vu ça dans un livre, dans un manuel ? Parce que je pense que l'âge du premier enfant a beaucoup évolué, ce n'est plus 20, 25 ans comme avant. On est plus proche des 35, 40 ans pour le premier enfant donc avant de parler, réfléchissez. Et les personnes en surpoids, ça veut dire qu'elles n'ont plus le droit d'avoir d'enfant ?", commence-t-elle.

"Et les césariennes c'est pareil. Parce que j'en ai eu onze ? À un moment donné, j'ai suivi les dires de mon médecin donc vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas dans mon corps, vous ne savez pas ce qui se passe... Donc si jamais j'ai fait ça, c'est que j'avais envie de faire ça ! Vous êtes qui pour me dicter ma conduite ? Personne. Moi je ferai ce que je veux", conclut-elle.

Nous souhaitons beaucoup de courage au couple dans cette terrible épreuve.