MusicToo : #MeToo arrive dans l'industrie de la musique et appelle les victimes à témoigner

La musique, "une filière pro parfois dangereuse, souvent toxique"

L'industrie du cinéma est loin d'être la seule concernée par le harcèlement sexuel, les remarques sexistes et les agressions sexuelles. Après l'affaire Harvey Weinstein, les accusations concernant Kevin Spacey, le succès du hashtag #BalanceTonPorc et plus récemment le #CesarDeLaHonte de Roman Polanski, c'est au tour de l'industrie de la musique de se joindre au mouvement #MeToo. Depuis le 17 juillet 2020, le collectif Music Too France (#MusicToo) a décidé de faire bouger les choses.

Sur Instagram, Twitter et les autres réseaux sociaux, le collectif précise être composé de personnes "issu.e.s du secteur musical" : "Certain.e.s d'entre-nous ont quitté la filière il y a plusieurs mois ou années, certain.e.s y évoluent encore aujourd'hui". Ils assurent que la musique est "une filière professionnelle parfois dangereuse, souvent toxique pour les femmes" mais aussi "pour la communauté LGBTQIA+ et les personnes racisées". Comment ont-ils eu l'idée de lancer Music Too ? "Depuis plus d'un an, nous repensons aux témoignages de nos ami.e.s, aux histoires d'agressions sexuelles que tout le monde connaît dans le milieu mais dont personne ne parle" est-il indiqué dans un manifeste.

Les témoignages se multiplient

Ce qui les met en colère ? "L'impunité des agresseurs (professionnels à des postes clés, artistes omniprésents dans les médias)". Ils n'ont aucune raison d'arrêter leurs agissements si personne ne parle" ont souligné les membres de Music Too, qui pensent à juste titre qu'il "est temps que la peur change de camp".