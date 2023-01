"Ma dignité est restée à la saison 2" : Gossip Girl, la série qui ne manque à aucun de ses acteurs

Il y a des tournages sur lesquels une famille se forme parmi les acteurs. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec les films du Seigneur des anneaux ou la série Friends. Dans d'autres cas, la réalité est différente de la fiction et les acteurs se disent au revoir sans regret lors du tournage de leur dernière scène. Le casting de Gossip Girl se trouve dans cette catégorie. Pour une raison ou pour une autre, la série n'a pas laissé un bon souvenir aux acteurs.

"Je chercherai ma dignité"

Vers la fin de la série en 2012, Chace Crawford qui jouait Nate Archibald a accordé une interview à US Weekly dans laquelle le magazine lui demandait ce qu'il prendrait sur le plateau une fois le tournage terminé. Sa réponse est inoubliable et radicale. "Je chercherai ma dignité. Ma dignité est quelque part sur le plateau. Je pense qu'elle est restée à la saison 2. A la troisième, tout est parti en live" avait-il déclaré.

Chace Crawford n'est pas le seul à critiquer la série pour ados. Son partenaire Penn Badgley (Dan Humphrey) a également critiqué la qualité du show. Toujours vers la fin de Gossip Girl, celui que l'on retrouve dans You sur Netflix a joué dans le film Greetings From Tim Buckley, un biopic musical totalement éloigné de l'univers de l'Upper East Side. Dans une interview durant la promo, il a déclaré : "Être fier de quelque chose est un sentiment très agréable et nouveau. Je peux me promener en me sentant un peu plus grand parce que je n'ai pas à m'excuser constamment pour le travail que j'ai fait dans le passé."

Personne ne peut leur en vouloir. Gossip Girl a peut-être été le "plaisir coupable" de nombreux téléspectateurs au début des années 2000, mais la réalité est que les scénaristes sont partis dans des délires incompréhensibles, sans parler de la révélation finale sur l'identité de Gossip Girl qui restera toujours dans les mémoires comme l'un des pires twists du petit écran.

Le départ brutal de Taylor Momsen

La benjamine du casting de Gossip Girl est aussi celle qui a vécu le drame le plus intense en coulisses. Taylor Momsen, qui a commencé à travailler à l'âge de 2 ans, est devenue majeure pendant le tournage de la série et s'est rendue compte qu'elle n'aimait tout simplement pas jouer. "J'ai arrêté la comédie. J'ai arrêté Gossip Girl et maintenant je suis en tournée et je suis dans un groupe et c'est tout ce que je veux faire. J'espère que je serai capable de faire exactement cela pour le reste de mon vie", a-t-elle déclaré au Daily Beast au sujet de son groupe, The Pretty Reckless. Cependant, son départ ne s'est pas fait à l'amiable.

Tim Gunn qui a fait une apparition dans la série a accusé la jeune femme d'être une "diva". "Elle était pathétique, elle ne se souvenait pas de ses répliques et elle n'en avait même pas beaucoup. Je me suis dit : "Pourquoi sommes-nous tous pris en otage par cette gamine ?", a-t-il déclaré à E !. Des mois plus tard, la chaîne annonçait le départ de l'interprète de Jenny.

À cela, il faut ajouter les rumeurs selon lesquelles Taylor Momsen et Leighton Meester étaient en désaccord parce que la série avait soutenu la carrière musicale de l'interprète de Blair et non celle de l'actrice qui jouait Jenny. "La série soutiendra Taylor et sa musique quand le moment sera venu, mais sa musique n'est pas encore prête", avaient expliqué les producteurs un communiqué. Aie.

"Pas l'environnement le plus sain"

Quant à Blake Lively et Leighton Meester ? Les deux actrices ne se sont pas non plus retenues de critiquer Gossip Girl au fil des années. Dans une interview à Allure, l'actrice qui est enceinte de son 4ème enfant a confié qu'elle n'était pas trop fan de son personnage dans la série. "Les gens ont adoré, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était personnellement compromettant : j'aurais préféré faire passer un meilleur message", a-t-elle confié avant d'ajouter qu'elle n'est pas particulièrement fière d'avoir incarné Serena, qui a fait une overdose de cocaïne, tiré sur une personne et couché avec le mec de son amie.

Une position similaire à celle de Leighton Meester, qui a simplement déclaré : "Je ne suis pas fascinée par cette époque, mais cela a été intéressant et utile pour moi d'y jeter un coup d'oeil, de l'examiner en tant qu'adulte et de dire : 'Je ne sais pas si c'était l'environnement le plus sain.'" L'actrice a pointé du doigt les journées de travail de 16 heures et les troubles sentimentaux - chaotiques pour une jeune fille de 21 ans - comme étant le principal problème. "J'ai dû le comprendre rapidement et sans un esprit pleinement développé pour discerner ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, à qui je peux faire confiance et à qui je ne peux pas", ajoute l'actrice.

10 ans après sa fin, l'univers de Gossip Girl se poursuit avec le reboot Gossip Girl, nouvelle génération dans lequel on a récemment pu revoir Georgina Sparks. Alors que la diffusion de la saison 2 a lieu actuellement aux US (la série est dispo en France sur Salto), aucun des cinq acteurs principaux n'est annoncé au casting. Et ça ne devrait pas changer...

Cet article a été en collaboration avec nos collègues de Sensacine.