"Je voudrais divorcer" : coup de tonnerre dans Demain nous appartient, fin du couple Aurore et William

C'est ce dimanche 20 novembre 2022 que la Coupe du Monde au Qatar débutera. Conséquence directe ? TF1 a décidé de mettre en place une organisation spéciale dès ce week-end puisque, en plus des matchs diffusés à 20h, c'est une émission spéciale qui sera organisée en début et fin de soirée. Résultat, vous l'aurez compris, Demain nous appartient va être mis en pause jusqu'au 18 décembre inclus.

Réconciliation entre Aurore et William ?

Une absence qui énerve déjà les fans de la fiction quotidienne et qui sera difficile à vivre. Afin de préserver la passion des téléspectateurs, les scénaristes ont en effet imaginé un épisode aussi fou que mouvementé pour ce vendredi 18 novembre. Attendez-vous à une annonce choc qui va bouleverser tout cet univers.

Alors que la relation entre Victoire et Samuel pourrait fortement trembler en cette fin d'année, c'est le couple Aurore (Julie Debazac) et William (Kamel Belghazi) qui devrait officiellement se briser. A l'occasion d'une soirée caritative à laquelle ils seront tous les deux présents, la mère de Manon va dans un premier temps tenter un rapprochement auprès de son mari avec lequel elle est en froid. "Ecoute, c'est peut-être l'occasion de discuter un peu, non ?, peut-on ainsi l'entendre déclarer dans un extrait inédit. Comme ça Manon n'aura pas fait tout ça pour rien".

La déclaration choc de William

Malheureusement, si William est conscient que leur fille souhaite plus que tout leur réconciliation, celui-ci ne sera pas d'humeur à discuter, "Je crois qu'on s'est déjà tout dit, non ? Qu'est-ce que tu veux dire de plus ?" De quoi comprendre qu'il n'a toujours pas digéré la trahison de sa femme au sujet de sa mère, et qu'il garde une certaine rancoeur en lui.

Une colère tellement vive qu'elle devrait même être à l'origine de la pire des situations possibles. Toujours dans cet extrait de Demain nous appartient, et relancé par sa femme, "On ne va pas rester comme ça indéfiniment", William révèle qu'il a pris une décision importante pour leur futur : "Je voulais attendre de passer les fêtes pour t'en parler. Mais je n'ai pas envie que notre fille se monte la tête. J'ai pris ma décision, je voudrais divorcer. Je suis désolé".

Un véritable tremblement de terre pour Aurore (mais également Manon qui apprend la nouvelle quelques secondes plus tard), qui ouvre désormais la porte à une situation tendue pour cette fin d'année. Il est encore trop tôt pour savoir si ce divorce sera réellement mis en scène, mais la guerre semble déclarée...