"Je vais envoyer la sauce !" : son mariage annulé, Astrid Nelsia annonce son retour fracassant sur MYM !

La relation entre Astrid Nelsia et Leris Luketo est une véritable montagne russe ! Tout avait pourtant bien commencé entre l'ancienne candidate de télé-réalité et l'influenceur. Ils se sont même fiancés après 4 mois de relation. La bimbo a partagé sa bague de fiançailles sur ses réseaux sociaux et a posté : "OUI 04.11.22". De son côté, son chéri avait écrit sur Twitter : "Je vous souhaite à tous de trouver votre tchoin".

Malheureusement, à peine un mois plus tard, le couple a annoncé sa rupture. "Merci de ne plus m'associer à cette personne. J'en ai fini avec ça, vous pouvez récupérer", avait écrit l'ex futur mari sur Instagram, avant d'ajouter : "Mec bien est de retour".

Astrid Nelsia et Leris Luketo se séparent encore

Finalement, l'amour a été plus fort que tout et ils se sont donné une nouvelle chance. Celle qui a dévoilé le prix de ses chirurgies esthétique a partagé un message totalement inattendu sur son compte Snapchat : "Recherche organisateur de mariage", avant de demander à sa communauté : "Comment ça se passe pour faire le Hlel ? Je dois m'habiller comment les filles ? Aidez-moi s'il vous plait et comment ça va se passer à la mosquée ?".

Mais, il y a quelques heures, les deux fiancés ont annoncé une nouvelle rupture et cette fois, elle a l'air définitive ! "Quand il y a des désaccords, on ne reste pas ensemble, c'est tout", a déclaré Astrid, avant d'ajouter : "Chacun vit sa rupture à sa façon. Je préfère être entourée de ma famille et de mes potes, plutôt que de faire la mala tous les jours avec des gens différents".

"Je vais envoyer la sauce"

Peu après, l'ancienne candidate de télé-réalité, qui avait mis ses activités sur MYM et Onlyfans, qui lui rapportaient beaucoup d'argent, entre parenthèses par amour, a également annoncé son come-back fracassant ! "Je ne n'arrête pas MYM et je ne compte pas arrêter car je suis une femme indépendante et je fais mon propre argent. Du coup, là je vais envoyer la sauce !". Son ex et ses abonnés sont prévenus !