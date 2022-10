"Je suis choquée, c'est honteux", ce relooking dans Patron Incognito traumatise les téléspectateurs (et le patron)

A l'occasion d'un nouveau numéro de Patron Incognito diffusé ce jeudi 20 octobre 2022, Maxime Buhler - un dirigeant de la chaîne de restauration Pokawa, a accepté de se prêter au jeu de l'infiltration en se faisant passer pour un stagiaire dans différents restaurants de sa franchise. Et bien évidemment, afin de lui éviter d'être reconnu, les équipes de l'émission d'M6 ont tout logiquement imaginé un relooking très spécial dont elles ont le secret.

Une coupe de cheveux cauchemardesque pour le patron

Aussi, pour l'aider à se glisser dans la peau d'un certain Léopold, la styliste du programme a tout simplement eu l'idée de lui imposer un bouc que ne renierait pas un certain Fabien Barthez, mais surtout, une coupe de cheveux improbable marquée par des tresses plaquées elles-mêmes ponctuées... par des perles (voir dans notre diaporama). Un choix que l'on pourrait qualifier d'audacieux, mais un résultat absolument immonde.

A ce sujet, sachez que même Maxime Buhler n'a pas assumé cette coupe lors du tournage. Après avoir confié à Télé-Loisirs, "Je ne vais pas du tout l'adopter", le candidat de Patron Incognito a confessé qu'elle avait été source de quelques problèmes en coulisses : "J'avais des boutons sur le front parce que les tresses me tiraient les cheveux. Je ne pouvais pas me les laver et je n'avais pas le droit d'aller à la plage. J'ai dû garder ce look pendant 5 jours, c'était ch*ant. Ma compagne était choquée". RIP sa crédibilité désormais.

Les internautes se marrent

Un état de choc compréhensible, qui s'est également ressenti sur les réseaux sociaux. Durant la diffusion de l'émission, les téléspectateurs - jamais les derniers pour se moquer, ont à leur tour confié que cette transformation physique était aussi ridicule que drôle.

"Le patron Maxime avec ses tresses me fait penser à Monica dans Friends avec ses tresses" a-t-on pu lire sur Twitter hier soir, tout comme "Pourquoi les patrons incognitos ont toujours une coupe de cheveux improbable ? Le mec on dirait un figurant d'un clip de Sean Paul", ou encore "Des tresses sur des cheveux fins, les grosses perles, le reggae derrière, rien ne va dans ce reveal de look".

Promis, après une telle séquence, on ne se moquera plus des cheveux ridicules de She-Hulk dans la série de Disney+.