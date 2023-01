"Je pleure de rire" : ces photos des joueurs du PSG sont hilarantes et complètement ridicules !

L'équipe complète du PSG s'est rendue sur le chantier du nouveau centre d'entraînement du club, le "Paris-Saint-Germain training center" à Poissy, en région parisienne. Ce tout nouveau campus devrait ouvrir au début de la saison prochaine et le chantier suit son cours. Les joueurs et le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, ont donc dû prendre des précautions pour visiter le chantier, et les tenues qu'ils ont portées n'ont pas manqué d'être détournées par les internautes.

Une reconversion professionnelle ?

Les joueurs ont sorti leur plus belle tenue de chantier avec un casque (au logo du club évidemment). On découvre alors Mbappé, Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos bien rangés les uns à côté des autres, un peu comme s'ils étaient en pleine sortie scolaire. Aucune tension à l'horizon d'ailleurs, même si une histoire de jalousie serait en train de diviser les joueurs.

Sur Twitter, les internautes ont tout de suite imaginé la reconversion professionnelle des joueurs et surtout de Kylian Mbappé, qui a beaucoup amusé avec son casque visiblement trop petit pour lui. Certains voient les footballeurs devenir architectes, ingénieurs ou encore chefs de chantier et on ne va pas se mentir, les photos sont drôles, mais les tweets le sont encore plus.

On les confondrait même avec des ouvriers

Les photos des joueurs sur le chantier ressemblent presque à une pub pour inciter le public à changer de métier et parfois, ils sont méconnaissables. "Plus à l'aise sur un chantier que sur le terrain", "ça leur va comme un gant", "Je sais pas que c'est Messi, tu me montres ça, je te dis que c'est un gars de chantier normal", s'amusent les internautes.