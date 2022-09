"Je me retrouve limite accusée" : Magali Berdah répond à ceux qui pensent qu'elle se victimise pour éviter les accusations d'arnaque

Depuis plusieurs mois, Booba est entrée en guerre contre les influenceurs et plus particulièrement contre Magali Berdah, la boss de Shauna Events. Depuis, la chroniqueuse de TPMP affirme vivre un véritable enfer sur les réseaux sociaux et être harcelée par le rappeur et ses fans à longueur de journée. Il y a quelques semaines, elle a posté une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle elle montre des messages plus effrayants les uns des autres qu'elle reçoit. "En deux mois 1/2. 69687 menaces et insultes reçues, soit 795 par jour, soit 33 par heure, ce qui fait un message toutes les deux minutes !!!", a-t-elle écrit en légende. Elle est également apparue en larmes sur le plateau de TPMP en expliquant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Cyril Hanouna avait reçu son harceleur.

"Ce ne sont pas des tweets sur les placements de produits"

Ce mercredi 14 septembre 2022, Magali Berdah a donné une conférence de presse dans laquelle elle est revenue sur tout ce qu'elle subissait depuis le début du clash. Sur Twitter, de nombreux internautes l'accusent de mettre en avant son harcèlement pour qu'on oublie les accusations d'arnaque. Interrogée sur le sujet par PRBK, elle a donné son ressenti.

"Mon dossier est factuel. Le parquet n'a pas ouvert une enquête fin mai/début juin sans raison, surtout dans ce genre de services. Sa plainte (contre les arnaques, ndlr) a été déposée fin juillet, et moi les tweets et le harcèlement pour lesquels j'ai déposé plainte, ce ne sont pas des tweets sur les placements de produits", explique Magali Berdah.

"Je n'ai pas besoin de me servir de quoi que ce soit"

"Concernant les placements, ce n'est pas à lui que je vais répondre, c'est aux gens. C'est pour ça que je fais des émissions et des interviews. Je n'ai jamais occulté aucune question sur les placements de produits. Donc je n'ai pas besoin de me servir de quoi que ce soit. Il suffit de regarder les faits de mon dossier", assure ensuite celle qui a fait le buzz dans Complément d'enquête, avant d'ajouter : "Moi, je parle avec des gens qui sont constructifs pour réguler un environnement professionnel, un métier. Il faut le faire intelligemment. On ne peut pas tuer une personne pour réguler un métier, ça n'existe pas. On est dans un état de droit".

"Je me retrouve limite accusée"

"Je n'ai aucun problème là-dessus et c'est pour ça que je suis souvent critiquée, parce que je m'expose, je réponds à tout. Je n'ai jamais refusé de répondre à des questions sur les placements de produits, mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ça", insiste-t-elle, avant de conclure : "Il n'y a même pas de débat là-dessus, les placements de produits doivent être régulés. C'est dur quand vous êtes agressés tous les jours, et en plus maintenant, je me retrouve limite accusée, alors qu'en 2021, j'ai dit à BFM qu'il faut mettre des règles en place et qu'elles soient applicables à toutes les agences et à tous les influenceurs. Donc il n'y a pas de débat".

En clair, si Magali Berdah met en avant son harcèlement, c'est parce qu'elle en souffre énormément, elle a d'ailleurs eu plusieurs fois les larmes aux yeux durant cette conférence de presse, et pas pour occulter les accusations d'arnaques. Elle révèle qu'elle répond à toutes les questions sur le sujet et qu'elle était la première à dire qu'il fallait que ce système soit régulé.

"Magali Berdah ne se taira pas"

"Le message que l'on essaie de faire passer aujourd'hui c'est que c'est le même combat que mène Magali pour réguler le secteur de l'influence et pour lutter contre le cyber harcèlement, parce que ça touche les mêmes victimes. Et donc qu'aujourd'hui, ce combat de régulation des influenceurs puisse être incarné par un individu qui commet du cyber harcèlement, c'est un problème" ajoute son avocat, avant de conclure : "C'est la raison pour laquelle Magali Berdah ne se taira pas. Elle continuera à s'exprimer, elle continuera à défendre la société dans laquelle elle travaille, essayer de réguler ce monde là et continuera à lutter contre le harcèlement qu'elle subit et que bon nombre de concitoyens subissent aujourd'hui"