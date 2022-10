"Je me fais juste ch*er" / "Complètement fan" : cette série débarquée sur Netflix n'arrive pas à mettre grand monde d'accord

Jusqu'à présent, Mike Flanagan avait fait un sans faute avec ses séries sorties sur Netflix. Il nous avait fait trembler comme jamais avec The Haunting of Hill House ; nous avait fait peur aussi avec The Haunting of Bly Manor et ses fantômes cachés puis nous avait scotché avec l'excellente Sermons de minuit qui est l'une des meilleures séries d'horreur de ces dernières années.

Forcément, on attendait beaucoup de sa nouvelle série The Midnight Club, sortie ce vendredi 7 octobre 2022 et qui est adaptée d'un roman. Sauf que ce show moins centré sur l'horreur semble avoir un peu déçu certains internautes. Pourtant, la série a un record du monde complètement improbable à son actif. Pas assez pour mettre tout le monde d'accord...

The Midnight Club, ça raconte quoi ?

Avant de vous parler des réactions du web, un petit pitch s'impose. The Midnight Club, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vivent ensemble dans un hospice. Tous sont malades en phase terminale. La nuit, ils forment le "Midnight Club" et se retrouvent à la lueur des bougies pour se raconter des histoires terrifiantes. Mais ils ont aussi fait un pacte : le premier d'eux qui meurt devra contacter les autres depuis l'au-delà.

La série divise le web

Les 10 épisodes sont désormais disponibles et ceux qui ont adoré les séries de Mike Flanagan se sont évidemment jetés dessus. Si certains ont beaucoup apprécié la série, ce n'est pas le cas de toute le monde. Pour une partie du web, The Midnight Club a été une "déception". "Ça se veut dans la lignée de Hill House et on en approche par le côté fantomatique mais je trouve ça moins réussi, un peu comme Bly Manor. Ça parle de la fin de vie et ça prend le prétexte de la peur mais ne va jamais au bout." ou bien "Pour le moment, je ne suis pas super emballé, je m'attendais à mieux pour du Flanagan. C'est pas mal hein, mais je sais pas j'arrive pas à être super hype pour le moment" peut-on lire.

Les internautes reprochent donc surtout le fait que cette série soit moins axée sur le côté horreur. "Y'a vraiment des gens qui ont eu peur devant #TheMidnightClub? J'suis a l'épisode 4 et j'me fais juste chier en fait" écrit par exemple un internaute.