"Je me dégoûte" : Sardoche avoue avoir couché avec une fille de 16 ans, "il me reste encore beaucoup à apprendre"

Après avoir joué au lieu d'aider sa copine en détresse (et s'être excusé), ou encore son tweet sur Amouranth qui a vénère les twittos, Sardoche était encore dans la sauce. La streameuse Kyria a publié un long thread Twitter ce week-end pour dénoncer Sardoche qui aurait couché avec une mineure et aurait utilisé un terme déplacé en parlant des femmes.

Sur Twitter, Sardoche a décidé de réagir à la polémique. "Je m'exprime enfin publiquement, à tête reposée" a tweeté le streamer, "cette histoire date de 2018 et avait déjà été rendue publique par Teufeurs en 2019, et j'avais déjà dû me justifier publiquement en stream". Celui dont le vrai nom est Andréas Honnet a ajouté que "c'est une histoire compliquée touchant à ma vie privée qui est exposée pour dénoncer des choses problématiques d'il y a plusieurs années par une personne qui n'est ni impliquée, ni mandatée dans cette affaire".

Le pro de Twitch et YouTube a reconnu avoir eu des rapports sexuels consentis avec une fille mineure : "Oui, j'ai eu une relation d'un soir avec une personne de 16 ans et 10 mois (et non 17) quand j'en avais 24". Et "certes c'était légal mais je comprends les réactions car cela est immoral et n'est pas un comportement à normaliser", "je n'ai jamais répété ou cherché à répéter ce genre de relations par la suite".