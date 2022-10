"Il en avait la b*te en feu" : Sardoche aurait bien couché avec une mineure selon Kyria, qui balance des "preuves" sur Twitter

"Honnêtement j'ai bien peur de prendre un harcèlement massif...", "j'ai une boule au ventre et que j'ai du mal à manger et dormir"

Kyria a précisé avoir peur de tout dire, mais ne veut plus cacher ce qu'elle saurait : "Je parle maintenant tout en sachant que ça va m'attirer beaucoup de problèmes", et "honnêtement j'ai bien peur de prendre un harcèlement massif...". "Ca fait des jours que j'ai une boule au ventre et que j'ai du mal à manger et dormir j'arrive même plus à stream sur ma chaîne je peux plus le laisser mentir sans scrupules, j'ai besoin de me sentir droite dans mes valeurs et mes convictions. Pitié stop aux mensonges" a-t-elle écrit.

"Je lui ai demandé de dire la vérité sinon je le ferai moi-même"

Et la streameuse a aussi avoué avoir un accord avec Sardoche. "Avant d'écrire ici je lui ai laissé des occasions de prendre la parole lui-même, une 1ère fois je l'ai forcé à corriger sa version quand cette histoire est sortie il y a 1 an, mais il avait beaucoup esquivé et édulcoré la réalité. Avant hier en voyant tout ça je l'ai recontacté" a-t-elle expliqué, "Je lui ai demandé de dire la vérité sinon je le ferai moi-même. J'ai fini par passer un deal avec lui pour qu'il ne mente plus et ne parle plus des femmes, mais 2h après en live il a rompu cet accord en mentant sur cette histoire à nouveau".