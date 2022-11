"Je ch*e sur ta put*in de mère" : en insultant l'arbitre pour son dernier match avant la retraite, Gerard Piqué part en vraie légende de Barcelone

Ce mardi 8 novembre 2022 était une date historique dans la carrière de Gerard Piqué. Quelques jours après avoir annoncé son intention de quitter le FC Barcelone et de se retirer du monde du foot en tant que joueur, c'était donc hier soir que le célèbre défenseur espagnol était censé jouer son tout dernier match avec le club de sa vie contre Osasuna en Liga.

"Censé" ? Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'a finalement jamais foulé la pelouse pour faire ses adieux aux supporters. Rien à voir avec une tactique improvisée de Xavi, l'entraîneur des Blaugranas, le champion d'Europe et du Monde a tout simplement reçu un carton rouge alors même... qu'il était remplaçant.

Gerard Piqué se lâche sur un arbitre pour son dernier match

Une situation déjà rare, mais qui prend une ampleur encore plus WTF et légendaire quand on connait la raison d'une telle expulsion. Alors que l'arbitre de la rencontre, Gil Manzano, était en train de faire une disasterclass sur le terrain (but d'Osasuna qui aurait dû être refusé pour une faute, expulsion de Robert Lewandowski après un second carton jaune quand le premier n'aurait jamais dû être donné), Gerard Piqué n'a pas hésité à l'interpeller à la mi-temps afin de lui faire un petit debriefing salé au sujet de sa performance.

Et quand on dit "salé", on n'exagère pas. Selon les propos rapportés par la presse espagnol, le défenseur aurait dans un premier temps déclaré à Gil Manzano, "Tu es l'arbitre qui nous a le plus niqués", avant de poursuivre son analyse par, "C'est une putain de honte, je chie sur ta putain de mère". Rien que ça. Même Anelka n'aurait pas osé aller aussi loin. De quoi logiquement faire exploser l'ego de l'arbitre qui a finalement vu aussi rouge que le carton infligé à Piqué pour le sanctionner d'un tel manque de respect.

Les supporters soutiennent le joueur

Pourtant, n'allez pas croire que les supporters du FC Barcelone sont aujourd'hui en colère contre cette sortie ratée de Piqué. Au contraire, nombreux sont ceux à affirmer que cette déclaration améliore un peu plus son statut de légende du club tant Gil Manzano a toujours été vu comme un ennemi de celui-ci.

Alors que l'arbitre est soupçonné depuis des années d'être supporter du Real Madrid (il a notamment déjà reçu des cadeaux de la part du club en 2017), il est également connu pour s'être toujours montré désavantageux envers les Barcelonais. A ce sujet, petite stat qui interpelle : il a réussi à donner 10 cartons rouges au FC Barcelone en 33 matchs arbitrés, dont le seul de la carrière en club de Lionel Messi, pourtant pas réputé pour être sanguin ou violent... De même, Lewandowski n'avait plus reçu de carton rouge depuis février 2013, quand il évoluait encore pour le Borussia Dortmund.

Autant dire que les messages concernant Piqué sont donc plutôt élogieux et drôles ce mercredi. "Piqué c'est un monument les gars. On a gagné et Piqué lui a mis des tempêtes. Le bonheur", peut-on lire sur Twitter, "Sa meilleure performance depuis le début de la saison dommage que ça soit la dernière" ou encore, "Masterclass Piqué tu pars en légende".

