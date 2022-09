"J'étais vraiment un navet" : un ancien chroniqueur de TPMP critique son passage dans l'émission

Toujours dans l'optique de renouveler TPMP et apporter un peu de fraîcheur à l'écran, Cyril Hanouna n'hésite jamais à recruter de nouvelles personnes afin qu'elles apportent leurs univers, leurs tons et dynamisent le plateau. Or, si ça fonctionne parfois très bien comme avec Raymond, nouveau chroniqueur rapidement adopté du public, il n'est pas rare que les paris de l'animateur soient des échecs, comme ce fut le cas pour Sandrine Sarroche, qui n'est pas restée longtemps à l'écran.

Lucas Dorable revient sur son passage dans TPMP

Et malheureusement pour Lucas Dorable, un jeune YouTubeur de 23 ans, c'est dans la seconde catégorie qu'il peut désormais ranger son expérience sur C8. Souvenez-vous, il était apparu dans Touche pas à mon poste en 2017 avec, officiellement, un rôle de chroniqueur médias.

Or, comme il vient de le confesser auprès d'Alix Grousset dans son émission Le Clic d'Alix, il préfère considérer son rôle de l'époque comme "de la figuration". La raison ? Alors qu'il n'avait que 17 ans au moment de son passage dans le talk show, le vidéaste reconnait aujourd'hui qu'il n'était clairement pas à sa place autour de la table. Il n'avait d'ailleurs participé qu'à 2 émissions.

"J'étais en terminale. C'était juste après ma vidéo du poisson. J'étais en mode : 'Qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi les gens me contactent ?'" a-t-il dans un premier temps contextualisé au sujet des premiers contacts avec la production, avant d'ajouter, "On m'a dit : 'Est-ce que tu veux venir ?' J'était en mode : 'Pourquoi pas', mais j'étais mort de peur, je n'avais aucune indication sur ce qui se passait dans l'émission".

"J'étais vraiment un navet"

Et forcément, s'il ne regrette pas cette arrivée au sein du programme, "Ça ne s'était ni bien ni mal passé. Je n'avais rien dit de gênant. Je n'avais pas non plus été hilarant", Lucas Dorable continue encore maintenant de s'interroger sur la raison qui avait poussé les producteurs à le contacter. "On m'avait dit, 'Si t'es pas d'accord, n'hésite pas à bien faire entendre ton truc'. Je n'arrivais même pas à me faire entendre sur le plateau, a-t-il rappelé. Ca rajoute un stress. Tu répètes ta vannes à la con qui a fait rire deux personnes..."

"Je pense qu'ils m'avaient pris pour que je clashe, pour que je rentre dans le tas, que j'embrouille les gens, a ensuite révélé l'influenceur, conscient de sa personnalité parfois sans filtre. Je leur ai dit, "Les gars j'ai 17 ans. Ces gens-là ont 15 ou 20 ans de carrière, je ne me vois pas leur rentrer dans le lard. J'ai un peu de respect pour eux".

De quoi ainsi expliquer son départ soudain de l'émission ? Même pas. Il l'a confessé, c'est sa mère qui en est en réalité à l'origine, "Elle voulait que j'arrête parce que je loupais un jour de cours toutes les semaines". Une décision qui a par ailleurs été difficile à vivre pour lui à l'époque malgré son malaise ressenti sur le plateau, "Je lui en avais voulu. Je me disais qu'elle me fermait un peu les portes de quelque chose qui aurait pu être ouf", mais qu'il salue désormais, "Au final, aujourd'hui, je sais que ça n'aurait pas du tout été ouf. J'ai fait deux, trois émissions, j'étais vraiment un navet".

Comme quoi, les mamans n'ont jamais tort.