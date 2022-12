"J'espère que ce ne sera pas moi" : cette ex-Miss France avoue qu'elle priait pour ne pas être élue le soir du concours

L'élection de Miss France 2023 se déroulera sur la scène du M.A.CH 36 de Châteauroux, le 17 décembre 2022. Une cérémonie qui sera diffusée en direct sur TF1. Les 30 candidates s'affronteront pour le titre convoité. Mais laquelle d'entre elles succédera à Diane Leyre ? Réponse dans quelques jours !

Et si beaucoup rêvent de cette couronne et de cette écharpe, d'autres en revanche ne veulent pas de ce titre. Et c'était le cas d'une ex-Miss France. Cette reine de beauté a avoué qu'elle priait pour ne pas être élue. Il s'agit de Valérie Bègue (Miss France 2008). Vahinerii Requillart (Miss Nouvelle-Calédonie) et Valérie Bègue (Miss Réunion) étaient les finalistes, et c'est la deuxième qui a été sacrée, succédant à Rachel Legrain-Trapani.

Sauf que Valérie Bègue a révélé dans un post sur Instagram : "C'était il y a 15 ans. 'J'espère que ce ne sera pas toi, mais j'espère que ce ne sera pas moi non plus' pensais-je en te regardant ma douce Vahi. Je lisais dans tes yeux ces mêmes mots. Nous étions pétrifiées. À mon sacre, tu me glisses tendrement à l'oreille : 'Je suis tellement désolée pour toi'. Non, Miss France n'était pas un rêve. J'étais bouleversée à l'idée de voir ma vie m'échapper, de quitter ma famille et mon île. L'avenir m'apparaissait totalement incertain et j'étais dépassée par la peur, la pression, le doute, la vulnérabilité et un sentiment profond de solitude".