"J'ai tué sa femme !" : terrible bourde pour Laurent Ruquier, honteux, il présente ses excuses

Depuis 2014, Laurent Ruquier officie chaque après-midi sur RTL avec Les Grosses Têtes. Celui qui a quitté le samedi soir de France 2 à la rentrée a commis une terrible bourde lors de son émission du mardi 7 février 2023.

L'hommage de Laurent Ruquier à Louis Velle...

Laurent Ruquier a reçu de nombreuses reproches de la part d'auditeurs. Il a tenu à s'en expliquer lors de son édition du mercredi 8 février. Le compagnon d'Hugo Manos a annoncé à tort la mort d'une personnalité. Un acte survenu alors qu'il rendait hommage à Louis Velle, comédien décédé le jeudi 2 février à l'âge de 96 ans.

"Je dois répondre aux auditeurs qui m'ont adressé à juste titre des reproches hier. Tellement j'ai honte, je ne sais même pas comment faire. Ca m'est déjà arrivé de tuer quelqu'un qui était encore vivant. Et hier, voulant rendre hommage à Louis Velle - et je le faisais de la façon la plus généreuse qui soit parce que j'adore Louis Velle, La Demoiselle d'Avignon - j'ai tué sa femme !", a lâché Laurent Ruquier.

L'animateur des Grosses Têtes a annoncé à tort la mort de Frédérique Hébrard, la femme de Louis Velle. "J'ai dit qu'elle était partie avant lui mais, en fait, elle est toujours là (...) Je lui demande vraiment toutes mes excuses les plus profondes à Madame Frédérique Hébrard. Je m'en veux...", a surenchéri l'animateur de RTL.

"Je les prie de bien vouloir m'excuser"

Laurent Ruquier a ensuite tenté de justifier sa bourde. "J'ai dû parler de Frédérique Hébrard il y a deux, trois ans, en souhaitant un anniversaire. Et dans ma tête, c'était resté comme si elle était partie... Et en plus, la pauvre, je lui adresse mes sincères condoléances...", a-t-il précisé.

"Son mari, depuis tant d'années, Louis Velle, vient de nous quitter, la quitter. C'est un couple mythique Frédérique Hébrard...", a-t-il ajouté, avant d'être interrompu par Jérémy Ferrari. "Enfin, elle vient d'apprendre qu'elle était encore en vie. C'est chouette, ça compense !", a lancé le sociétaire des Grosses Têtes.

Laurent Ruquier a tenu à "embrasser très fort" Frédérique Hébrard. "Et j'embrasse la famille de Frédérique Hébrard et de Louis Velle. Vraiment, je les prie de bien vouloir m'excuser", a conclu l'animateur que le public peut aussi retrouver dans Club Première chaque mercredi en deuxième partie de soirée sur Paris Première.