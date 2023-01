"C'est terrible..." : gros malaise dans Quelle époque après une blague ratée face à une ex-ministre

Après seize ans d'antenne, Laurent Ruquier a quitté le samedi soir de France 2 à la rentrée 2022/2023. Léa Salamé a été choisie pour désormais emmener seule la deuxième partie de soirée de la chaîne publique.

Dès le 24 septembre 2022, Léa Salamé a dégainé Quelle époque le samedi en deuxième partie de soirée. Pour le nouveau talk de France 2, l'animatrice s'est entourée de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière. Le trio a décrypté l'actualité en compagnie de nombreux invités le samedi 14 janvier 2023.

Sophie Davant, qui a provoqué un malaise en cassant un objet dans Affaire conclue, a été l'invitée de Quelle époque. L'émission a été aussi ponctuée par la présence de Jean-Pascal Zadi, Daniel Cohn-Bendit, Rosa Bursztein, Christiane Taubira et Stéphane Tapie.

Christiane Taubira face à Christophe Dechavanne dans Quelle époque

Juste après la présentation de ses invités du soir, Léa Salamé a fait face à un gros malaise en plateau. Celui-ci a été provoqué par Christophe Dechavanne. L'ancien animateur vedette de TF1, qui a été jugé "exécrable" sur un tournage, s'est levé de son siège et s'est dirigé vers Christiane Taubira...

Alors que Léa Salamé venait de se réjouir d'avoir les deux "tauliers" de la politique, Daniel Cohn-Bendit et Christiane Taubira, Christophe Dechavanne s'est mis en quête de provoquer un coup d'éclat. "Attends, excusez-moi, ce n'est pas pour me moquer du monde", a-t-il lancé à l'animatrice de Quelle époque, tout en se rapprochant de Christiane Taubira.

"Comme je sais que vous êtes professionnelle, est-ce que c'est possible que vous me le gardiez ?", a-t-il lâché à Christiane Taubira. Cette dernière s'est vue remettre un sceau. L'ancienne ministre de François Hollande s'en est interloquée. "Pour quelle raison ?", a-t-elle répliqué à Christophe Dechavanne.

"Garde des sceaux", a surenchéri Christophe Dechavanne. Une référence au fait que Christiane Taubira a été ministre de la Justice, donc Garde des Sceaux, entre 2012 et 2016. Un malaise s'est installé en plateau. "Oh non...", s'est exclamée Léa Salamé.

"Je sais, je suis désolé..."

De retour à son siège, Christophe Dechavanne s'est tourné vers Jean-Pascal Zadi. "Je sais, je suis désolé...", lui a-t-il lancé. L'ancien animateur de Coucou c'est nous ! a ensuite tenu à présenter ses excuses à Christiane Taubira pour cette blague ratée. "Ah un moment, vous avez pensé à la vanne de Garde des Sceaux ?", a réagi Léa Salamé, avant de lâcher: "C'est terrible...".