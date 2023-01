"J'ai trouvé mon nouveau fantasme !" : Delphine Wespiser avoue son crush pour un acteur célèbre dans TPMP

Il y a quelques semaines, Delphine Wespiser a surpris tout le monde en annonçant sa rupture avec Roger. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", a écrit la chroniqueuse de TPMP sur Instagram, avant d'ajouter : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble"

Delphine Wespiser avoue son coup de coeur pour un acteur

Depuis, Delphine Wespiser ne manque pas de prétendants et même Matthieu Delormeau a avoué avoir un petit faible pour elle. "La vérité ? Eh bien je me tape Delphine mais alors dix fois ! Et dans tous les sens", a d'ailleurs récemment balancé l'animateur de TPMP People, lorsque Géraldine Maillet lui a demandé : "Si vous deviez passer une nuit d'amour, vous choisiriez Raymond ou Delphine ?".

Si des rumeurs ont laissé courir le bruit qu'elle avait déjà retrouvé l'amour, l'ancienne Miss France n'a, pour le moment, rien officialisé. Mais il semblerait bien qu'elle soit finalement toujours célibataire. En effet, dans la quotidienne de TPMP diffusée ce vendredi 13 janvier 2023, elle a dévoilé son crush pour un acteur célèbre !

"J'ai trouvé mon nouveau fantasme !"

"J'aime bien regarder des films d'amour et dernièrement j'ai regardé un film qui m'a vraiment émue (...) Il s'appelle 365 jours. Il est juste incroyable !", a tout d'abord expliqué celle qui dévoilé le tue-l'amour surprenant qui la dégoûte, pendant que sa collègue Béatrice Rosen précise : "Il y a un acteur dans ce film qui ne nous laisse pas insensible". Elles ont ensuite révélé qu'il s'agissait bien évidemment de Michele Morrone et Delphine Wespiser a été encore plus loin en affirmant : "J'ai trouvé mon nouveau fantasme !"

Une révélation qui va faire beaucoup de jaloux !