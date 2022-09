"J'ai tellement peur de dire quelque chose avant d'avoir été briefé" : Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) tease déjà After - Chapitre 5

After - Chapitre 4 est dispo sur Amazon Prime Video depuis ce vendredi 23 septembre 2022. Et il ne sera pas le dernier film de la saga inspirée des livres d'Anna Todd. En effet, les acteurs ont officialisé After - Chapitre 5. PRBK a pu rencontrer en visio Josephine Langford (Tessa Young) et Hero Fiennes-Tiffin (Hardin Scott) qui ont évoqué la suite, sachant que le 5ème volet a déjà été tourné.

A la question de PRBK "Tu veux dire celui qui sort l'année prochaine ?", Hero Fiennes-Tiffin a répondu : "C'est trop tôt pour ça, je ne vais pas te donner aucun mais aucun, aucun teaser pour ce film". "After 4 n'est pas sorti partout, donc on doit attendre et on donnera des infos aux fans doucement, petit à petit, quand il sera temps de le faire" a-t-il ajouté. Si l'acteur préfère ne rien dire sur After 5, c'est parce qu'il ne veut pas spoiler sans faire exprès : "La vraie réponse c'est que j'ai tellement peur de dire quelque chose avant d'avoir été briefé sur ce que je peux dire ou ne pas dire".

"Merci aux fans de nous avoir donné le soutien et la capacité de faire un film de plus"

Mais l'interprète d'Hardin a tout de même un peu teasé After - Chapitre 5 en avouant : "Je pense que c'est une belle addition à l'histoire et je suis content qu'on ait pu faire cette suite". Il est aux anges d'avoir pu faire une suite, et il a tenu à remercier les fans. Car c'est grâce à eux qu'un 5ème film a pu voir le jour : "Donc merci aux fans de nous avoir donné le soutien et la capacité de faire un film de plus".

