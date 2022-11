"J'ai eu des pensées suicidaires", "je buvais de l'alcool toute la nuit" : Billy Crawford se confie sur sa violente dépression

C'est la demi-finale de Danse avec les stars 2022, ce vendredi 4 novembre 2022 sur TF1 ! L'émission présentée par Camille Combal a encore une star internationale au casting : Billy Crawford. Celui qui s'était fait connaître avec son tube Trackin' danse avec Fauve Hautot et il est grand favori pour gagner DALS. Et si, aujourd'hui, le chanteur est devenu animateur aux Philippines, son pays d'origine, qu'il est marié à Coleen avec qui il a un enfant (Amari), l'artiste n'a pas toujours été si heureux et épanoui.

Entre les tournages des clips, les enregistrements des chansons, les plateaux télé et radios pour faire la promo, ou encore sa relation ultra médiatisée avec Lorie et les paparazzis qui le suivaient partout, Billy Crawford a fini par craquer. Au début des années 2000, après son succès mondial, il a stoppé sa carrière et est retourné vivre aux Philippines pour se retrouver et se ressourcer. "Je n'ai dit au revoir à personne quand je suis parti. J'ai eu un trop de trop..." a-t-il avoué au Parisien.

Il a fait un burn-out qui s'est transformé en dépression, il avait même des pensées suicidaires et a donc décidé de suivre une thérapie. "J'ai fait un burn-out, oui, j'ai pété un câble. J'ai déjà eu des pensées suicidaires. Je n'arrivais pas à gérer le stress du travail, de la famille... Je n'arrêtais pas, je buvais de l'alcool toute la nuit, je fumais beaucoup" a-t-il confié sur cette période difficile de sa vie.

Billy Crawford revient sur cette danse de DALS qui lui a fait revivre cette période sombre

Billy Crawford qui avait une condition pour faire Danse avec les stars 2022 est aussi revenu sur sa danse contemporaine sur L'enfer de Stromae. Une prestation magistrale, où il a terminé en pleurs. Il a expliqué ses larmes, révélant que ça l'avait ramené à sa dépression : "Les sensations me sont revenues comme à l'époque, c'était dingue. Je n'en avais parlé qu'à mes proches, mon épouse évidemment, mais jamais en public".

Fauve Hautot a aussi ajouté : "Je l'ai laissé libre et il a étonné tout le monde, moi la première, en hurlant comme cela à la fin de la prestation, le cri est thérapeutique".